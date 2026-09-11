Tappa in Belgio per i Fontaines D.C. che, negli studi della stazione radiofonica Studio Brussel, si sono cimentati in uno showcase tra intervista e brani live. I pezzi eseguiti sono stati: ‘Bug’, ‘Big Shot’, ‘Favourite’, ‘In The Modern World’ e ‘I Love You’.





I Fontaines D.C. hanno in programma tre grandi appuntamenti dal vivo in Italia tra la fine del 2026 e l’estate del 2027. La band post-punk irlandese tornerà nel nostro Paese per presentare i brani del nuovo attesissimo album in studio, “Dopamine Chamber”

26 ottobre 2026 – Casalecchio di Reno (Bologna) @ Unipol Arena (SOLD OUT)

18 giugno 2027 – Roma @ Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito del Rock in Roma

19 giugno 2027 – Milano @ Ippodromo SNAI San Siro, nell’ambito degli I-Days Milano