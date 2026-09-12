Bryan Adams, atteso il 28 novembre al Unipol Dome di Milano, ha annunciato un nuovo album in studio, “How’s It Goin’”, in uscita il 6 novembre.

Il tema dell’intero disco è il Canada, paese natale di Adams:

«L’idea era semplicemente quella di realizzare un disco sul Canada. Tutto è iniziato con la stesura della canzone per il documentario Canada’s Wild Eastern Edge e, dopo aver fatto tante ricerche, mi sono sentito ispirato a scrivere altre canzoni sul Canada. Anche dal punto di vista musicale mi ha portato in un territorio un po’ diverso, il che ha reso l’intero progetto davvero entusiasmante».

“The Ballad of Terry Fox”, una canzone dedicata a una figura ispiratrice della storia canadese, è già stata condivisa e sarà inclusa anche in un documentario di prossima uscita intitolato “Run, Terry Run”.

Tra i brani figurano “51st State”, una canzone che Adams aveva condiviso all’inizio di quest’anno.

Tracklist:



How’s it Goin’

Highway 16

Diesel & Dirt

The Battle Of Lundy’s Lane

The Ballad Of Terry Fox

51st State

When Canada Joined Newfoundland

A Handful Of Gold

Iron Ribbon

The Bridge

Canada’s Wild Eastern Edge

Heave Away

Lake Ontario *