Quarant’anni.

Tanti ne sono passati da quando Dylan Dog apparve, per la prima volta, nelle edicole italiane. Era il 1986 e il suo mestiere sembrava, già allora, assurdo e necessario: indagatore dell’incubo.

Quarant’anni dopo, forse, è il mondo ad aver raggiunto Dylan Dog. Perché di incubi, intanto, ne abbiamo accumulati fin troppi. Alcuni sono completamente nuovi, generati da una tecnologia sempre più potente, invasiva, morbosa e capace di insinuarsi nei gesti più piccoli della nostra quotidianità, di conoscere i nostri desideri prima ancora che riusciamo a formularli, di sorvegliarci mentre ci illudiamo di essere liberi e di costruire, per ciascuno di. noi, una realtà diversa e chiamarla verità.

Altri incubi, invece, sono terribilmente antichi. Hanno ancora il nome della guerra, della povertà, del razzismo, del colonialismo, del genocidio. Hanno il volto di uomini, di donne e di bambini ammazzati nelle proprie case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli ospedali o, semplicemente, per strada. Soltanto le armi sono diventate più micidiali e sofisticate. Oggetti silenziosi attraversano il cielo, osservano, individuano e colpiscono. Si può uccidere qualcuno a migliaia di chilometri di distanza guardando un monitor, premendo un pulsante, seguendo una semplice procedura. Come se sparare un missile o lanciare una bomba fossero diventati un lavoro come tanti: un computer, una scrivania, un turno da terminare. E tanti saluti.

In quest’epoca di morti veri e di vivi apparenti, di esistenze illuminate dalla luce fredda degli schermi luminosi, Dylan Dog ritorna, allora, come una specie di presagio. Un avvertimento che, forse, non abbiamo mai preso abbastanza sul serio, solo perché proveniva dalle pagine di un fumetto. Eppure era già tutto lì.

Dylan Dog nasce nel 1986, alla fine di un decennio complicato, dentro un’Italia che sta cambiando pelle. Gli anni di piombo sono appena alle spalle, il riflusso ha sostituito molte delle grandi appartenenze collettive, la televisione commerciale sta modificando linguaggi, desideri e immaginario. Avanza un’idea di benessere scintillante, individuale e, apparentemente, senza fine.

Ma sotto quella superficie qualcosa continua a muoversi. Dylan arriva proprio da lì. Da quelle mancanze. Non è un eroe muscolare, non è un vincente, non possiede tecnologie miracolose. Vive a Craven Road, guida un Maggiolino bianco, suona — malissimo e ostinatamente — il clarinetto, costruisce un galeone che sembra non dover essere terminato mai. Non ama le armi, non sopporta molte delle certezze sulle quali gli altri costruiscono, tranquillamente, la propria esistenza.

Soprattutto, ascolta. Ed è forse questo il suo potere più anacronistico. Ascoltare gli sconfitti, i diversi, gli emarginati, i mostri. Perché, nelle storie migliori di Dylan Dog, il mostro, raramente, coincide con ciò che appare mostruoso. A volte il mostro è la normalità. La famiglia rispettabile, l’istituzione, il denaro, il conformismo, il bisogno di appartenere alla maggioranza. Altre volte, invece, è la solitudine. Il pregiudizio. La paura del diverso. La violenza esercitata da chi possiede abbastanza potere da poterla chiamare ordine. E, qualche volta, il mostro siamo semplicemente noi.

Poi arrivarono gli anni Novanta. Per molti lettori furono gli anni in cui Dylan Dog smise, definitivamente, di essere soltanto un fumetto e diventò una specie di educatore sentimentale. Era l’epoca delle musicassette registrate dagli amici, dei VHS consumati, delle telefonate fatte da casa sperando che rispondesse la persona giusta, dei dischi cercati, per settimane, nei negozi. L’epoca delle fanzine, delle radio, dei concerti scoperti attraverso un volantino, del giornale comprato la mattina e delle notizie che, incredibilmente, potevano ancora aspettare. L’ultima generazione cresciuta, interamente, nel mondo analogico imparava, rapidamente, a entrare in quello digitale.

Aveva i suoi miti e le sue contraddizioni. Il muro di Berlino era caduto e qualcuno aveva proclamato persino la fine della Storia. Sembrava possibile immaginare un mondo finalmente liberato dalle vecchie contrapposizioni, mentre, intanto, nuove guerre esplodevano nel cuore dell’Europa e altrove altre guerre non avevano mai smesso di essere combattute. Arrivavano il grunge, l’alternative-rock, i rave, le culture sotterranee; morivano vecchie ideologie, mentre sopravviveva, ostinato, il desiderio di inventarne di nuove.

C’era una generazione che imparava, contemporaneamente, la libertà e la sconfitta. Ed è difficile separare Dylan Dog da quell’atmosfera. Perché Dylan apparteneva agli irregolari. Stava, quasi sempre, dalla parte di chi non riusciva ad adattarsi completamente. Dei folli che, forse, non erano così folli. Dei mostri che chiedevano soltanto di poter vivere in pace. Degli ultimi. Di quelli che la società aveva già giudicato colpevoli prima ancora di ascoltarli.

Le sue storie parlavano di morte, certo. Ma parlavano, soprattutto, dei vivi. Della loro incapacità ad amarsi, della paura di restare soli, dell’ossessione per il denaro, dell’indifferenza, della violenza nascosta sotto il conformismo e le buone maniere. E poi di ecologia, di razzismo, di diversità, di guerra, di sfruttamento, di diritti degli animali, di follia, di emarginazione. L’orrore soprannaturale diventava così un trucco magnifico per parlare dell’orrore ordinario. Quello senza vampiri, streghe e licantropi. Quello che incontriamo, quotidianamente, per strada.

A distanza di quarant’anni c’è qualcosa di quasi commovente nel guardare Dylan Dog alle prese con il nostro presente. Perché il mondo intorno a lui ha accelerato fino a diventare irriconoscibile. Lo smartphone è diventato una protesi. Le fotografie non servono più soltanto a ricordare ciò che abbiamo vissuto assieme, ma sempre più spesso esse servono a dimostrare agli altri che lo abbiamo vissuto, che lo stiamo vivendo. Le amicizie hanno i contatori. Il consenso ha i numeri. La solitudine dispone di connessioni velocissime. Abbiamo accesso ad una quantità di conoscenza enorme, che nessuna generazione precedente avrebbe mai potuto immaginare, ma, contemporaneamente, sembriamo sempre più vulnerabili al controllo e alla manipolazione. Possiamo vedere una guerra praticamente in diretta e, pochi secondi dopo, scorrere il dito sullo schermo e guardare la pubblicità di un nuovo paio di scarpe di ginnastica.

Un bambino morto. Un influencer. Una città bombardata. Una ricetta. Un corpo sotto le macerie. Una vacanza. Tutto possiede lo stesso rettangolo luminoso. Tutto dura il tempo necessario a essere sostituito dall’immagine successiva. Forse è proprio questa una delle forme più inquietanti dell’orrore contemporaneo: non più l’impossibilità di sapere, ma la possibilità di sapere tutto senza riuscire più a sentire nulla.

Ed è qui che Dylan Dog ha, nonostante tutto, qualcosa da dirci, perché il mondo raccontato nelle sue storie più belle era un mondo popolato da assassini sanguinari, da vittime fragili e sacrificabili e da individui, apparentemente normali, incapaci di riconoscersi nell’altro. E, soprattutto, da una società, troppo spesso, incapace di scuotersi, di partecipare, di commuoversi, di provare empatia per chi soffre e soccombe, anziché per chi possiede il potere, la forza, le influenze e la ricchezza necessarie ad imporre il proprio racconto.

Oggi, quel meccanismo non è scomparso. È diventato più sofisticato. Abbiamo costruito bolle nelle quali ciascuno di noi può abitare la propria versione della realtà. Gli algoritmi imparano ciò che desideriamo sentirci dire e ce lo restituiscono continuamente. Le opinioni diventano identità e le identità fortezze inespugnabili. Non discutiamo più per cambiare idea. Discutiamo per dimostrare agli altri di avere già l’idea giusta. E mentre siamo impegnati a difendere la nostra piccola porzione di verità, qualcuno decide quali immagini vedremo, quali guerre dimenticheremo, quali morti saranno considerate tragedie e quali solamente statistiche, quali vittime avranno un nome e quali saranno solo un numero silenzioso. L’incubo non ha più, necessariamente, bisogno del buio. Gli basta uno schermo acceso e la sua luce fasulla.

Dylan Dog, probabilmente, non possiede più la forza dirompente che ebbe negli anni Novanta. Sarebbe persino ingiusto pretendere il contrario. È cambiato lui, è cambiato il fumetto, è cambiata l’editoria, ma soprattutto siamo cambiati noi. Quella generazione è invecchiata, ma non ha ancora passato completamente la mano. È ancora qui, con i propri dischi, i libri, i fumetti conservati negli scaffali, i biglietti scoloriti dei concerti dentro qualche cassetto. È qui con le sue testimonianze e le sue urgenze, con le sue contraddizioni, le sue sconfitte e quelle utopie che il nuovo millennio ha dichiarato ingenue senza, però, essere riuscito a sostituirle con qualcosa di migliore.

Ha visto arrivare Internet come promessa di libertà e lo ha visto trasformarsi in strumento di controllo e propaganda, in un mercato permanente, in una macchina di odio e di rabbia. Ha creduto che abbattere i muri fosse inevitabile e li ha visti ricomparire. Ha immaginato un’Europa senza guerre e ha visto tornare la guerra nel cuore dell’Europa. Ha pensato che una maggiore conoscenza avrebbe prodotto, necessariamente, maggiore consapevolezza e ha scoperto che miliardi di informazioni possono convivere, perfettamente, con miliardi di menzogne.

Forse alcune delle sue battaglie sono state perdute. Forse molte. Ma perdere non significa avere avuto sicuramente torto. È questo, forse, che resta di Dylan Dog dopo quarant’anni. Non soltanto un personaggio. Non soltanto Groucho, Bloch, Craven Road, il Maggiolino, il clarinetto o il galeone incompiuto. Non soltanto copertine, collezioni, albi e numeri che sappiamo ancora riconoscere a memoria.

Resta un modo di guardare il mondo esterno. Il sospetto che dietro ogni mostro possa nascondersi una vittima e dietro ogni persona rispettabile un mostro. La convinzione che la normalità non sia necessariamente innocente e pacifica. L’idea, oggi quasi rivoluzionaria, che cambiare opinione davanti alla sofferenza o al dolore di un altro essere umano non sia debolezza. Resta, soprattutto, quella strana e ostinata empatia verso gli sconfitti.

In fondo, Dylan Dog ha trascorso quarant’anni inseguendo zombie, fantasmi, assassini, demoni, alieni e creature impossibili. Ma forse il suo vero nemico è sempre stato un altro. L’indifferenza. Ed è proprio questo a rendere il suo compleanno meno rassicurante di quanto dovrebbe essere. Possiamo celebrare un pezzo importante della storia del fumetto italiano e ricordare l’adolescenza di chi aspettava ogni mese il nuovo numero in edicola. Poi, però, bisogna alzare gli occhi dalla pagina. Guardare il mondo che abbiamo costruito.

Le guerre trasmesse in alta definizione. Le frontiere. I nuovi razzismi e quelli vecchi mai scomparsi. La ricchezza smisurata accanto alla miseria. Le macchine che imparano a parlare, mentre gli esseri umani sembrano disimparare ad ascoltarsi tra loro. La morte trasformata in contenuto mediatico, la sofferenza in statistica, la realtà in una sequenza infinita di immagini da scorrere con il pollice. E allora viene un dubbio. Forse Dylan Dog non era un fumetto che raccontava i nostri incubi. Forse ci stava raccontando ciò che saremmo diventati. Noi pensavamo di leggere storie dell’orrore. Lui, da quarant’anni, stava semplicemente facendo cronaca.

Venerdì 25 settembre si terrà la “Dylan Dog Horror Night”, una serata organizzata in occasione dei 40 anni di Dylan Dog che coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia, con la presenza di sceneggiatori e disegnatori della serie a fumetti, mentre al Bonelli Store di Milano è previsto un matinée speciale per sabato 26 settembre, giorno esatto del quarantennale.

Tra gli autori già annunciati ci sono, a Milano, il direttore editoriale Michele Masiero, Barbara Baraldi, Davide Furnò, Claudio Villa, Angelo Stano, Sergio Gerasi, Franco Busatta e Luigi Mignacco; a Roma Mauro Uzzeo, Alessandro Bilotta e Riccardo Torti; a Palermo Rita Porretto; a Napoli Bruno Brindisi, Raul Cestaro, Gianluca Cestaro e Fabiana Fiengo; a Bologna Andrea Venturi, Paolo Martinello e Marco Nizzoli; a Catania Luigi Siniscalchi; a Cagliari Bruno Enna. L’elenco degli appuntamenti, con sedi e orari, è in aggiornamento sul sito ufficiale dell’evento.

Le celebrazioni per i 40 anni proseguiranno poi con Dylan Dog Horror Show, spettacolo scritto da Tiziano Sclavi e Nicola Russo e diretto da Valter Malosti, in scena al Teatro Eliseo di Roma dal 28 ottobre, con anteprime dal 22 ottobre.

Biglietti QUI.