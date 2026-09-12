L’halftime show della partita NFL tra Seattle Seahawks e New England Patriots ha visto protagonisti i Soudgarden (Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd) con Taylor Momsen, dei Pretty Reckless, alla voce e Mike McCready alla chitarra. Il breve show, “Outshined” e “Spoonman” i brani presentati, non è stato trasmesso da NBC e quindi chi era alla TV non ha potuto vedere quello che nei giorni scorsi era stato comunque ben pubblicizzato e segnalato.

Qui il video di un fan, uno dei tanti che stanno comunque apparendo in rete:

Nel frattempo il lavoro sull’ultimo album dei Soundgarden va avanti: i membri della band hanno completato le loro parti strumentali a otto brani che presentano la voce di Chris Cornell, recuperata da alcuni nastri. Al momento non c’è nessuna data di pubblicazione.