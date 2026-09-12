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Lo scorso ottobre, via ESOP, gli Erotic Secrets Of Pompeii avevano pubblicato il loro secondo LP, “Pitchfork Libra“.

La band post-punk, art-rock di Bristol nel frattempo sta continuando a condividere brani inediti, il più recente dei quali, “Body Horrific”, ha visto la luce solo qualche giorno fa. Attraverso una serie di vignette grottesche e fantasmagoriche, “Body Horrific” esplora la stranezza dell’avere un corpo e il corpo stesso come contenitore inaffidabile e imperfetto. I ritornelli tumultuosi e da cantare in coro insistono sul fatto che «il tuo corpo non è il tuo corpo», mentre le strofe più tranquille esplorano apparizioni oniriche in vari stati di decomposizione – il playboy, i cowboy, la donna di cera – tutte condannate dai propri corpi.

Nel frattempo gli inglesi hanno anche annunnciato un nuovo tour autunnale europeo che vedrà protagonista anche l’Italia con ben quattro date.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 29 ottobre al Freakout Club di Bologna, venerdì 30 al Drunk In Public di Morrovalle (MC), sabato 31 al Clubhouse di Matera e domenica 1° novembre al Kindergarten di Benevento.