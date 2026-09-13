Chi ama il sole? Di certo non i Chat Pile che, in questo loro terzo album, tornano ancora una volta a esplorare il lato più oscuro e turpe della natura umana. Certo: il titolo del disco potrebbe trarre in inganno, promettendo l’apertura di uno spiraglio di luce nella musica prodotta dal quartetto di Oklahoma City.

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Di novità ce ne sono parecchie, ma il mood generale non cambia: un grumo di disperazione e nichilismo pronto a esplodere come un bubbone purulento, sotto il peso di un suono durissimo nel quale troviamo elementi di sludge metal, grunge, noise, industrial e post-punk. Oltre a quell’estetica cupa, caotica e opprimente che, per quanto strano possa sembrare, deriva dal nu metal delle origini, quello dei Korn e degli Slipknot più violenti e ostici.

Nonostante le innumerevoli influenze, tutte alquanto percepibili (si va dai Killing Joke ai Jesus Lizard, giusto per citare un altro paio di nomi), la band di Raygun Busch si è ormai totalmente emancipata dai suoi nobili modelli, forte di un linguaggio originale, fresco e riconoscibilissimo.

Con “Who Loves The Sun” fanno un passo in avanti, dilatando le sonorità quanto basta a rendere il tutto più variegato e atmosferico. Detto in parole povere: i Chat Pile di oggi non si limitano più a pestare come fabbri, ma hanno imparato a dosare le loro crude, viscerali emozioni in brani dalle mille sfumature, con non pochi passaggi di apparente quiete.

Un’illusione di pace dietro la quale, in realtà, si nasconde una tensione strisciante che in questo disco si fa più suggestiva, poiché si manifesta in forme sempre diverse, a tratti persino sorprendenti. In canzoni come “Deep Blue”, “Same Rules”, “Shrine”, “Christabel ‘26″ e la semi-acustica “October All The Time” emerge in maniera netta il nuovo approccio dei Chat Pile: l’oscurità è sempre soverchiante ma non più estremamente asfittica, con squarci di melodia a infondere un briciolo di vera, dolorosa umanità in lande desolanti popolate da individui spaventosi come le urla bestiali di Busch.

“Who Loves The Sun” si muove su ritmi lenti e densi, con la chitarra melmosa e malatissima di Luther Manhole (degno erede del compianto Geordie Walker) a dar vita a riff e arpeggi che sembrano uscire da un vero e proprio incubo a occhi aperti, reso ancor più vivo da una sezione ritmica oltremodo possente (il basso di Stin e la batteria di Cap’n Ron sono il vero ingrediente speciale della ricetta Chat Pile).

Nonostante il sole richiamato in maniera esplicita nel titolo, questo è un album dai toni chiaramente notturni. Una profonda mestizia attraversa tutti i brani, caratterizzati da un forte senso di malumore e rassegnazione. In qualsiasi altra circostanza, una descrizione del genere avrebbe una connotazione negativa; ma i Chat Pile, da maestri conclamati della miseria tradotta in musica, ci sguazzano in questo orrore che solo loro, almeno al giorno d’oggi, affrontano come fosse un’esperienza intensa e purificatrice.

Un tuffo nella catarsi (o nel suo esatto opposto, se preferite) che raggiunge picchi di malessere in pezzi devastanti come “PEN I S MALL”, “Intruder”, “Influence” e “Family Funeral”.