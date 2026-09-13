Dopo i recenti annunci relativi a “Heart of Gold: The Songs of Neil Young, Vol. 2 – Out of the Blue” e “Vol. 3 – Into the Black”, in uscita il 6 novembre (il primo capitolo era uscito nell’aprile dell’anno scorso), sono usciti altri due brani tratti da queste raccolte, interpretati dai My Morning Jacket con la Preservation Hall Jazz Band e dai Modest Mouse con i Califone.

Queste raccolte hanno l’intento di fondere i classici intramontabili di Young con interpretazioni innovative. I proventi degli album saranno devoluti a The Bridge School, l’organizzazione no profit fondata da Neil e Pegi Young per aiutare le persone con gravi disabilità fisiche e del linguaggio. Tutti gli artisti partecipanti hanno donato le loro registrazioni a sostegno dell’organizzazione.

I Modest Mouse sono affiancati dai Califone nella loro cover di “Barstool Blues”.

Isaac Brock dei Modest Mouse ha dichiarato: «Avere l’opportunità di realizzare una cover di una delle canzoni di Neil in un progetto come questo è importante sia perché contribuisce a una causa importante come quella della Bridge School, sia perché è effettivamente legata alla persona di cui stiamo reinterpretando la canzone. È davvero…beh, è un onore che mette sotto pressione. La posta in gioco sembra un po’ più alta. Mi piace».

I My Morning Jacket insieme alla Preservation Hall Jazz Band hanno contribuito al “Volume 2 – Out of the Blue” con il brano di apertura, una potente versione di “Like a Hurricane”.

Jim James ha dichiarato: “Siamo stati davvero onorati di aver potuto partecipare a diversi concerti del Bridge School Benefit in passato, e siamo altrettanto onorati di poter contribuire ancora una volta alla raccolta fondi per questa scuola straordinaria, con queste meravigliose canzoni di Neil Young. Abbiamo pensato che collaborare con la Preservation Hall Jazz Band avrebbe aggiunto un tocco di magia a questo brano, così ci siamo riuniti tutti con il produttore Ross Hogarth a New Orleans e l’abbiamo registrato dal vivo ai Marigny Studios. Speriamo che vi piaccia ascoltarlo tanto quanto a noi è piaciuto suonarlo!“

VOLUME 2 – Out of the Blue

My Morning Jacket con la Preservation Hall Jazz Band – “Like A Hurricane”

Ann Wilson – “Walk With Me”

Draco Rosa – “After The Gold Rush”

Peter Frampton & John Jorgenson con Jay Dee Maness, Herb Pedersen, Steve Duncan e Mark Fain – “Heart of Gold”

Lucinda Williams – “Don’t Be Denied”

Los Lobos – “Cinnamon Girl”

Edie Brickell – “Only Love Can Break Your Heart”

Tyler Ballgame – “Tell Me Why”

Sharlotte Gibson – “Ohio”

Jesse Malin – “Pocahontas”

Southside Johnny e Bobby Bandiera – “Rockin’ In The Free World”

Dramarama – “Kinda Fonda Wanda”

VOLUME 3 – Into the Black

Briston Maroney – “My My, Hey Hey (Out of the Blue)”

LP – “Harvest Moon”

King Princess – “Helpless”

Modest Mouse con Califone – “Barstool Blues”

Ben Gibbard – “Don’t Cry No Tears”

MJ Lenderman – “Separate Ways”

Cold War Kids – “Tonight’s The Night”

Kurt Vile and The Violators – “When Your Lonely Heart Breaks”

Devendra Banhart – “Pardon My Heart”

Emily Hackett – “Everybody Knows This Is Nowhere”

RAC x Kelcey Ayer – “Hey Hey, My My (Into the Black).”

New Constellations – “Unknown Legend”