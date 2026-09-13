Al secondo album solista, Nate Amos approda di colpo dentro il novero dei nuovi songwriters americani di talento del decennio, una schiera nutrita di creatori di uno stile definito, inconfondibile, austero e profondo, fatto di canzoni che restano intensamente collocate dentro la naturalezza della nostra immensa quotidianità.

Credit: Eve Alpert

“The Singer In My Band” coglie il leader dei Water from your Eyes in libera uscita in una parentesi felice di dosaggio ponderato di bedroom indie rock, intriso di presenze alt country, disseminate qua e là all’interno dell’album, con una strumentazione super collaudata da pop d’autore a stelle e strisce: tutto riecheggia classicità allo stato puro, melodie accoglienti e permeabili, chitarra acustica e riffs elettrici ermetici e ficcanti, in brani che trasudano un empatico senso di serena autenticità, un trasporto verso una musica lineare, rilassata, che conquista per la sua spontaneità immediata, lontana dai canoni musicali ad effetto che vogliono essere per forza inquadrati, vicina all’essenza della nascita di questo mood alt folk, che tanto ha dato alla storia della musica e che ancora questi giovani interpreti sanno restituire.

Siamo dalle parti dell’eredità del grandissimo e mai tanto lodato Elliott Smith e il suo bagaglio rimane attaccato alla chitarra di Amos, che condivide col suo mentore anche una impostazione vocale posata e dolce, mai alterata sempre in linea con lo scorrere leggero dei brani: prendiamo il terzetto iniziale “I Will Eat My Heart in the Morning Light”, “Oh No Now My” e “Billy Came Back”, un’immersione diretta e impossibile da respingere in uno spazio noto, accogliente, dove melodie pop semplici che entrano subito, intarsi canonici di accordi acustici, il drumming corretto e allo stesso tempo sostenuto diventano la struttura di qualcosa di molto più grande, dove personaggi della vita reale o immaginaria, che Amos trova nella sua strada personale, che potrebbero corrispondere con i personaggi delle nostre esistenze, diventano universali punti di riferimento, enormi nella loro sincerità ingombrante dei nostri momenti in cui chiediamo alla musica di consolarci, per essere semplicemente vicina alle piccole importantissime cose di tutti i giorni.

Un pò insomma il senso dell’essere indie, una profondità nascosta nelle pieghe di suoni apparentemente innocui ma di una forza laterale, che sembrano nascondersi ma che in realtà entrano dentro e fanno capire che pur nella nostra sana abiura verso l’ambizione, le cose che contano sono sufficienti e potenti anche se non vengono enfatizzate, anche se teniamo di più a queste canzoni che all’irruenza di chi sbraita o della vacuità dell’apparenza.

Poi, uno che mette alla fine una cosa come “Don’t you Cry in Lonesomeness”, sa di abbraccio totale e quasi commovente, di condivisione della malinconia comune, di quel senso dell’eterno viaggio fra fragilità e elevazione, quello che insomma la musica dovrebbe essere, rifugio e entusiasmo, protezione e sensazioni positive, una ballata voce a chitarra dove si confrontano il senso della reciprocità fra i diversi stati d’animo, una mossa finale strappacuori e di una lacerante sensazione di fiducia e libertà.