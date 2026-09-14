Hannah Cole è cresciuta a Covington (Louisiana) e si è trasferita a Nashville per un corso di studi in songwriting alla Belmont University. La paragonano spesso a Juliana Hatfield, Bully e Soccer Mommy e l’esordio “Switchbacks” in effetti ben riesce a far convivere rumore e melodia in un viaggio tra dubbi, incertezze, rabbia e tentazioni.

Chitarre heavy, shoegaze e dream pop, noise, indie rock si succedono con notevole intensità nei dieci brani prodotti da Cole, Josef Kuhn e Henry Park (che hanno suonato anche chitarre, basso, sintetizzatori) con il mix affidato a Sonny DiPerri (American Football, Wisp, Julie).

La grinta della title track è subito stemperata dalla melodica voce che sa graffiare nel singolo “MMA” ed essere dolce e riflessiva in “Pitcher” e “Give” tra indie rock (“Mechanical Bull” scritta con James Eichman) e brillante potente shoegaze (“Dancing, “100 Bucks”).

La musica deve essere divertente per Hannah Cole, il successo non è l’obiettivo principale ma qualcosa che può succedere, importanti sono le esperienze fatte lungo la strada in un finale ad alto tasso emozionale con “Shooting Star”, “Mosquito Hawk” e “Every New Day”. Nashville regala ancora una volta un’ artista tutta da ascoltare.

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