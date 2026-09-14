CMAT è stata l’ospite musicale del Saturday Night Live UK.

La cantante è apparsa nella puntata del 12 settembre, condotta da Jeff Goldblum per il primo show della seconda stagione. È salita sul palco per la prima volta per affiancare Goldblum nel monologo di apertura, durante il quale lui ha interpretato una canzone ricca di riferimenti al Regno Unito e alla sua carriera.

In qualità di ospite musicale, ha eseguito “Stay For Something” dall’album del 2023 “Crazymad, for Me”, prima di lanciarsi nella traccia omonima del suo album del 2025 “Euro Country” per la sua seconda esibizione.

