Di Andrea Grasso

Da estimatore di vecchia data degli Oasis (li ho conosciuti nel 1994 quando uscì “Whatever” e li seguo da allora, apprezzando anche i loro album “meno famosi” e continuando a seguirli nelle loro carriere soliste), quando ho saputo due anni fa che i fratelli Gallagher si sarebbero finalmente riuniti per una serie di concerti, oltre a sperare ovviamente in una data italiana (che pare verrà annunciata a breve), mi sono fatto anche qualche domanda. Liam, seppur disprezzando spesso il fratello via social, ha sempre detto di essere favorevole a una reunion, mentre Noel, che spesso e volentieri non reagiva alle provocazioni, ha invece sempre fatto capire di essere totalmente contrario all’idea, non importa quale fosse stata la cifra offerta.

Cos’ha quindi fatto cambiare improvvisamente idea a Noel? Chi è stato dei due a fare il primo passo contattando l’altro e dicendo cosa? Com’è andato il loro primo incontro dopo 15 anni? E soprattutto, la scelta della reunion è stata principalmente dettata da ragioni artistiche o economiche?

Ho aspettato nei mesi successivi un’intervista ad almeno uno dei due, un comunicato stampa, una spiegazione via social, ma nulla; ogni tanto Liam si prendeva gioco dei fan su X, annunciando a più riprese il completamento di un fantomatico album e altre burle del genere, mentre i social di Noel si limitavano a pubblicizzare il tour senza aggiungere nessuna dichiarazione da parte sua.

Ho continuato ad aspettare pazientemente perché ero sicuro che prima o poi sarebbe saltata fuori la verità su come sono andate le cose.

Quando qualche mese fa è stato annunciato il documentario “Don’t Look Back in Anger”, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e ideato da Steven Knight e che prometteva di raccontare il dietro le quinte dell’operazione e di mostrare “le prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher da oltre venticinque anni“, ho pensato che finalmente fosse arrivato il momento di avere risposta alle mie curiosità direttamente dagli interessati!

Una volta quindi annunciato al cinema, nonostante il prezzo del biglietto fosse più del doppio rispetto a quello di un normale film (non ho capito perché!), ho voluto andarlo a vedere la stessa sera dell’uscita.

Ebbene, da questo punto di vista sono rimasto deluso! I dettagli che mi sarei aspettato di trovare nel documentario, sia perché li davo per scontati sia perché gli annunci trionfalistici di mesi fa facevano intendere che ci sarebbero stati, non c’erano.

La domanda “chi è stato a fare il primo passo?” continua a rimanere ufficialmente senza risposta, anche se c’è una veloce dichiarazione di Noel che fa capire di essere stato lui perché Liam non l’avrebbe mai fatto…ma anche se così fosse continuiamo a non sapere in che modalità, che reazione c’è stata dall’altra parte o altri dettagli. Attenzione: non è morbosità, in quanto il litigio dei due fratelli ha tenuto banco sulle testate musicali per 15 anni e non è di certo rimasto un fatto privato…non potevano magari “inventarsi” una versione “edulcorata” della riappacificazione da dare in pasto ai curiosi come me?

Inoltre continuiamo a non sapere come mai Noel, prima così categorico nel non volerlo fare, abbia cambiato idea…Soldi? Gloria? Voglia di suonare di nuovo davanti a migliaia di persone o viceversa poca voglia di sostenere ulteriormente concerti da solista, con molto più sforzo e molto meno pubblico? E ancora: non si capisce se il loro primo incontro “fisico” dopo tanti anni sia quello in sala prove al secondo giorno…se così fosse, non viene sottolineato come tale e comunque resta un primo incontro molto deludente e “freddo”.

Detto ciò, il documentario sicuramente esalterà molti fan, ma non credo susciterà la stessa reazione in chi è solamente “simpatizzante” o per un pubblico più generalista che conosce la band superficialmente.

A proposito…ho detto “band”? No, in realtà non è un documentario sulla “band” Oasis…è un documentario sui fratelli Gallagher! A Bonehead, che a quanto pare è stato un importante intermediario nella riappacificazione, viene dato giusto qualche minuto di spazio: sentiamo qualche sua dichiarazione “rubata” al volo durante le prove e i fratelli parlano molto bene di lui (oltre alla fan che ha chiamato il cane come lui), ma non c’è una vera e propria intervista al chitarrista, che magari avrebbe potuto svelare il suo ruolo di paciere.

Gli altri membri si vedono provare, suonare e ciondolare in sala prove, ma nessuno di loro viene intervistato; considerato che almeno due di loro (Gem Archer e Andy Bell) vengono, anche nei titoli di coda, inseriti a pieno titolo come membri della band (quindi separati dagli “additional musicians”), sarebbe stato giusto riservare un po’ di spazio anche a loro.

Focalizziamoci adesso non su quello che manca ma su quello che c’è: cosa vediamo dunque in queste due ore (con audio inglese e sottotitoli in italiano)?

Vediamo una velocissima cronologia della storia degli Oasis dagli anni ‘90 fino al famoso litigio parigino del 2009 che ne decretò la fine (nemmeno questo viene esplorato o commentato nei dettagli, ma ce ne facciamo una ragione perché i fatti li sappiamo da altre fonti).

Vediamo le prove del tour, e vediamo la band (con e senza Liam) decidere come dovranno arrangiare ed eseguire i brani che non suonano da decenni; sicuramente una sezione molto interessante per i fan accaniti.

Vediamo spezzoni di varie date del tour, soprattutto della storica primissima entrata in scena a Cardiff; le canzoni, praticamente tutte quelle eseguite in tour, non vengono proposte per intero, ma tagliuzzate nella parte audio, mentre nella parte video ci sono degli interessanti collage con immagini di concerti passati, e associate a molte inquadrature del pubblico che si emoziona, piange, canta, balla, si abbraccia.

C’è effettivamente l’intervista a entrambi i Gallagher, seduti allo stesso tavolo, ma non fanno rivelazioni sconvolgenti: semplicemente dicono ridendo e scherzando che adesso si vogliono di nuovo bene e si rispettano reciprocamente, uniti più di quanto fossero ai tempi d’oro; fanno anche capire che l’affetto è rinato gradualmente durante i concerti, e in effetti alle prove sembravano ancora molto freddi e distanti.

Inoltre viene dato molto spazio ai fan, più e meno recenti: alcuni di loro vengono scelti per raccontare la loro storia, come hanno conosciuto gli Oasis, cosa hanno significato per loro, cosa hanno provato quando hanno saputo della riunione; a qualcuno è anche stata concessa qualche scena di vita privata e lavorativa; questi stessi fan sono stati anche seguiti al concerto a cui hanno assistito con delle inquadrature particolareggiate. Da qui si capisce che a distanza di oltre trent’anni la band è rimasta nel cuore delle persone che li seguivano allora e si è aggiunta ai cuori delle nuove generazioni che l’hanno conosciuta mentre non esisteva più; di conseguenza il documentario è una dimostrazione tangibile del fatto che gli Oasis continuano, almeno dal vivo, ad essere un enorme fenomeno di massa così come lo erano negli anni ‘90.

In conclusione, è un buon documentario rivolto principalmente ai fan, ma personalmente ho sofferto quei grossi buchi nella narrazione e non mi sarebbe dispiaciuto in generale qualche dettaglio in più o un narratore che tenesse il tutto insieme.