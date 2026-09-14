credit: El Hardwick

Elena Tonra, voce dell’amata band indie-folk londinese Daughter, annuncia il ritorno del suo progetto solista Ex:Re con il nuovo album “Save As”, in uscita il 30 ottobre. Oggi presenta il singolo di lancio ‘Radio Station’, accompagnato da un video musicale di Angela Ricciardi.

Il titolo del brano che apre l’album è una metafora di come Tonra percepisce la propria mente: «Il cambio di stazione radio è qualcosa che vivo spesso: il tira e molla tra sentimenti diversi, e finisco per rimanere bloccata perché non riesco a prendere decisioni», racconta.





Elena Tonra non aveva intenzione di scrivere un secondo album del progetto Ex:Re. La cantante dei Daughter aveva pubblicato un disco solista nel 2018 e aveva sempre concepito un solo vero album con questo nome. Ma nel 2023, quando portò in studio insieme a Fabian Prynn alcuni abbozzi di brani che aveva scritto diversi anni prima, la loro compatibilità musicale tornò a farsi sentire e nacque “Save As”.

Il tema centrale è il modo in cui ricordiamo questi momenti. «La mia memoria non è sempre molto buona», ammette Tonra. Conservando le immagini nelle canzoni, si dà un mezzo per ricordarle. Ascoltarle o eseguirle «è come viaggiare indietro nel tempo».

Save As sarà disponibile dal 30 ottobre in formato digitale, CD, vinile nero standard e vinile crystal clear. Per il pre-ordine e per ulteriori informazioni, vai QUI.

Tracklist:

Radio Station

Sleep

Am I Even Real?

Two Chords

Save As

Frozen Aisle

Wasp

Language of Love

Healing (Slow)