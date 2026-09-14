Credit: Simon Emmett / Press

Finalmente è ufficiale: gli Oasis torneranno anche in Italia!

La band dei fratelli Gallagher, infatti, dopo il ritorno del 2025 e tantissime voci che si sono rincorse negli ultimi mesi, annuncia oggi nuove date europee previste per la prossima estate.

Recentemente Noel, durante un’intervista, aveva dichiarato che “la prossima estate non ci saranno tornei di calcio, quindi dovremo fare qualcosa.“

Nei giorni scorsi il loro passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il documenteria “Don’t Look Back In Anger“, che raccontava appunto il tour dello scorso anno, era stato un altro totale trionfo e si percepiva nell’aria che a breve sarebbe arrivato qualcosa.

Saranno due le loro date italiane a luglio 2027 previste per giovedì 29 e venerdì 30 allo Stadio Olimpico di Roma.

Per accedere alle prevendite sarà obbligatorio registrarsi qui entro le ore 17 di giovedì 17 settembre: chi riceverà il codice univoco da Ticketmaster, potrà poi provare a comprare i biglietti che andranno in vendità venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.