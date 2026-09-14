L’Irlanda ha l’odore della pioggia. Quella che rimane sull’asfalto anche quando ha smesso di cadere, quella che annerisce i muri di mattoni dei palazzi e fa brillare le strade sotto i lampioni. Ha il sapore amaro della stout rimasta sul fondo di un boccale, quello salato dell’Atlantico, l’odore della torba e dell’erba bagnata. E poi il vento. Un vento che sembra arrivare da molto lontano e portarsi dietro storie che nessuno ha mai ascoltato prima.

Ma l’Irlanda non è un’isola abbastanza lontana da sfuggire al mondo. Il mondo è lì. Entra dalle finestre, lampeggia incessantemente sugli schermi degli smartphone, attraversa i quartieri popolari, cambia le esistenze e stabilisce chi può restare e chi, invece, deve partire. Porta con sé guerre in diretta televisiva, nuove forme di povertà, vecchi e pericolosi nazionalismi, identità vendute come fossero merci, solitudini connesse ventiquattr’ore al giorno, ogni giorno dell’anno. Produce e consuma, continuamente, immagini e pretende che qualcuno riesca ancora a distinguerle davvero dalla realtà.

1 – Favourite Sister, Whipping Boy

Dentro questa foschia emotiva queste canzoni potranno diventare una bussola? Cominciamo dai Whippig Boy di “Favourite Sister“. La band appartiene a un’Irlanda precedente all’esplosione contemporanea del post-punk, ma ascoltandoli oggi sembra che abbiano lasciato qualcosa nascosto sotto la città perché altri potessero ritrovarlo. In questo brano convivono la bellezza e il disagio. Le chitarre aprono uno spazio e la voce vi cammina dentro senza cercare consolazione. Intanto, fuori piove. Dublino continua a costruire palazzi. Qualcuno continua a sentirsi solo.

2 – Leeches, Enola Gay

A nord, nel frattempo, la memoria non è mai soltanto completamente memoria. La memoria rimane sui muri, nei quartieri, nei cognomi, nelle appartenenze. Ma oggi Belfast non è più passamontagna e uniformi. “Leeches” degli Enola Gay corre veloce, come un animale inseguito, non contempla il mondo, ma gli si scaglia contro. È il rumore necessario quando le parole non bastano più: la città è cambiata, il meccanismo della rabbia molto meno.

3 – Up And Comer, Sprints

Perché essere giovani significa anche essere continuamente valutati. Dover essere produttivi, visibili, promettenti, vendibili. “Up and Comer” sembra prendere questa liturgia contemporanea e sbatterla contro un muro. Gli Sprints hanno, infatti, nervi scoperti al posto delle chitarre. Nell’Irlanda del miracolo economico, come in buona parte dell’Europa, perfino il futuro sembra essere diventato qualcosa che non puoi permetterti, al massimo puoi prenderlo in affitto, magari dividendo la stanza con qualcun altro.

4 – Unreal, Cardinals

Poi arriva Cork e qualcosa rallenta. “Unreal” dei Cardinals apre una crepa romantica in questa playlist. C’è ancora nebbia, certo. Ma per qualche minuto sembra possibile abitarla. La band recupera qualcosa di antico senza trasformarlo in folklore: una malinconia che potrebbe appartenere a un pub di periferia come a una strada sospesa ai margini della città. Il passato non ritorna. Resta. Ma è diverso.

5 – Don’t Cling To Life, The Murder Capital

Non aggrapparti alla vita. “Don’t Cling To Life”, The Murder Capital. Una frase che mette paura. Eppure, dentro questa canzone, c’è una disperata dichiarazione d’amore per l’esistenza. I Murder Capital trasformano, infatti, l’oscurità e il lutto in movimento. Il basso pulsa, la batteria avanza, la voce intuisce che perdere qualcuno significa scoprire, improvvisamente, quanto sia fisico lo scorrere del tempo. Non esistono algoritmi capaci di elaborare il dolore. Possiamo costruire intelligenze artificiali, colonizzare nuove porzioni della nostra attenzione, accumulare miliardi di fotografie, ma continuiamo a non sapere cosa fare quando qualcuno scompare.

6 – Seed, Just Mustard

La foschia diventa materia. Con i Just Mustard non si ascolta soltanto una canzone: ci si entra dentro. “Seed” è ferro, eco, polvere, sogno infranto. Dundalk sembra dissolversi in un paesaggio industriale dove shoegaze e post-punk possono incontrarsi senza bisogno di presentazioni. La voce arriva da qualche stanza che non riusciamo a trovare. Forse è questa una delle sensazioni più tipiche del nostro tempo: sentire, continuamente, qualcuno parlare senza sapere più da dove provenga la sua voce.

7 – Only Shallow, My Bloody Valentine

Poi il rumore diventa bellezza. Kevin Shields costruisce muri sonori che non servono a separare, ma a sommergere. “Only Shallow” dei My Bloody Valentine ha più di trent’anni, ma continua a sembrare provenire da un futuro che non abbiamo ancora raggiunto. Le chitarre cancellano le divisioni. Maschile e femminile, melodia e distorsione, buio e luce, carezza e violenza diventano indistinguibili. Fuori l’Atlantico continua a colpire imperterrito le scogliere. Dentro, un amplificatore prova a fare la stessa cosa.

8 – Approachable, Gurriers

Ritorniamo in città. Qualcosa, però, è andato storto. I Gurriers in “Approachable” raccontano molto bene l’ansia di una generazione cresciuta dopo la promessa che la tecnologia, internet e il progresso avrebbero avvicinato tutti. Ma siamo sempre stati raggiungibili. Avvicinabili, invece, quasi mai. Il loro brano possiede, intanto, la paranoia delle notifiche, degli affitti impossibili, dei treni affollati, delle identità sotto osservazione permanente, perennemente pesate, perennemente giudicate. La solitudine moderna non vive più nel silenzio. Ha il Wi-Fi.

9 – Afraid, Chalk

Belfast di nuovo. Ma questa volta ci sono i Chalk. Questa volta è notte. “Afraid” sembra provenire da un capannone industriale abbandonato, dove qualcuno ha lasciato accese le luci di emergenza. Elettronica, post-punk, techno, paura. La paura è la vera moneta internazionale del nostro presente. Paura della guerra. Paura dello straniero. Paura di perdere il lavoro. Paura di essere dimenticati. Paura di invecchiare. Paura di non essere abbastanza. C’è sempre qualcuno, però, disposto a trasformare questa paura in profitto, in qualcosa di conveniente e manipolabile. I Chalk, almeno, la trasformano in ritmo.

10 – Post Ryan, Gilla Band

A questo punto la realtà può, definitivamente, perdere la forma. I Gilla Band sono la nevrosi di Dublino infilata dentro una macchina difettosa. “Post Ryan” procede per ripetizioni, abrasioni, pensieri ossessivi. È musica per un cervello costretto ad elaborare troppe informazioni contemporaneamente. Scorri. Leggi. Dimentica. Scorri ancora. Indignati. Compra. Scorri ancora. Vendi. Muori. Forse, la follia moderna non consiste nell’aver perso il contatto con la realtà. Forse, consiste nell’essere costretti ad averne troppo.

11 – Pursuit, M(h)aol

Poi arriva il corpo. Il corpo osservato, giudicato, desiderato, inseguito. I M(h)aol restituiscono al punk qualcosa che rischia continuamente di perdere: il diritto di essere scomodo. “Pursuit” non chiede alcun permesso. E, improvvisamente, la foschia non è più soltanto quella sopra l’Irlanda. È quella che, per secoli, ha circondato ciò che una società conformista decideva si potesse dire, desiderare, denunciare, essere. Il rumore serve anche a questo. A disturbare chi preferirebbe non vedere.

12 – Jerusalem, Sinéad O’Connor

E poi Sinéad. Qui bisogna abbassare le difese. Perché poche voci hanno contenuto, contemporaneamente, tanta fragilità e tanta insubordinazione. “Jerusalem” arriva da un’altra Irlanda, eppure sembra conoscere perfettamente questa. Sinéad O’Connor comprese molto presto una cosa che il mondo avrebbe impiegato anni ad ammettere: spesso chi disturba l’ordine costituito non è pazzo. Ha, semplicemente, visto prima degli altri la crepa nel muro. La sua voce rimane lì. Bellissima. Furiosa. Impossibile da addomesticare.

13 – A Hero’s Death, Fontaines D.C.

Ed eccoci ai Fontaines D.C.. Non perché abbiano aperto la strada di questa Irlanda musicale, ma perché sono riusciti a condensarne molte contraddizioni: Joyce e i pub, la poesia e il cemento, il romanticismo e il disgusto, l’emigrazione e l’appartenenza, Dublino e il desiderio di fuggire via. La vita non è vuota e “A Hero’s Death” è una sorta di manuale di sopravvivenza scritto da qualcuno che non è completamente sicuro di voler sopravvivere. Ed è proprio per questo che funziona. Nel frastuono contemporaneo non promette nessuna felicità. Suggerisce, ostinatamente, di cercare ancora qualcosa.

14 – I Don’t Recognise You, NewDad

Dopo tanta tensione arriva Galway. La pioggia cambia consistenza. Le chitarre dei NewDad sembrano acqua sui vetri. Lo shoegaze torna a essere intimità, distanza, memoria, ricordo. Non ti riconosco più. Potrebbe essere detto a una persona. A una città. A un paese. A noi stessi. Forse persino all’Europa che pensavamo di conoscere e voler costruire. Ogni generazione, prima o poi, guarda ciò che le sta intorno e pronuncia questa frase.

15 – Johnny Was, Stiff Little Fingers

Alla fine torniamo a Belfast. E alla violenza. Non quella astratta delle statistiche, delle mappe militari, delle dichiarazioni ufficiali. Un uomo. Una strada. Un corpo. Una madre. Gli Stiff Little Fingers presero “Johnny Was” di Bob Marley e la portarono dentro la propria Belfast, trasformandola in qualcosa che apparteneva inevitabilmente anche ai Troubles. Decenni dopo, “Johnny Was” continua a porre una domanda terribilmente semplice: quanto vale una vita quando il mondo decide che esistono ragioni sufficientemente importanti per sacrificarla? Cambiano le guerre. Cambiano le bandiere. Cambiano le armi. Cambiano i pretesti per combatterle. Cambiano le parole utilizzate per giustificarle. Ma le madri, purtroppo, continuano a seppellire i figli.

La playlist finisce qui. Fuori, probabilmente, piove ancora. Da qualche parte qualcuno versa una stout. Il vento porta l’odore dell’Atlantico dentro una strada di Galway. A Belfast un murale conserva una storia che qualcuno vorrebbe dimenticare. A Dublino un ragazzo cerca uno spazio da potersi permettere. A Cork una chitarra suona, carica di riverberi, in uno scantinato umido e polveroso.

E intanto il mondo continua. Assurdamente. Guerre trasmesse in diretta convivono con pubblicità di profumi. Un dito scorre dalla fotografia di una città bombardata al video di un gattino. Gli algoritmi imparano cosa desideriamo prima che riusciamo a desiderarlo. Le città diventano più ricche e i loro abitanti non riescono più ad abitarle. Siamo collegati a miliardi di persone e continuiamo ad avere una fottuta paura di restare soli. La foschia moderna non viene dall’Atlantico. Viene da tutto questo. Forse alla musica chiediamo troppo quando pretendiamo che ci salvi. Una canzone non ci salverà. Una canzone non fermerà nessuna guerra. Non fermerà la povertà. Non resusciterà Johnny. Non farà scomparire la paura.

Ma potrà, ancora e ancora, compiere un gesto infinitamente più piccolo e, proprio per questo, necessario e prezioso. Potrà indicare una direzione. Per qualche minuto. Nel rumore. Nella pioggia. Nella dolorosa e ossessiva foschia del nostro tempo.