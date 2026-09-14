Credit: Press

Manca meno di un mese alla data italiana dei Sophs.

La giovane band di Los Angeles, che abbiamo intervistato nei mesi scorsi, ha pubblicato il suo debutto full-length, “Goldstar“, lo scorso marzo, garantito dalla Rough Trade Records.

The Sophs porteranno il loro universo sonoro imprevedibile e senza compromessi: un’esplosione di pop-punk, funk, rock alternativo, emo, blues e folk, intrecciati a una scrittura ironica, provocatoria e profondamente autentica.

Una sola data per loro prevista per domenica 4 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti del loro concerto, che costano 20 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.