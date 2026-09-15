Nella prima metà degli anni 2000, il mondo del rock venne preso d’assalto da un manipolo di band australiane accomunate da un unico obiettivo: riportare la chitarra elettrica al centro dell’attenzione internazionale. L’illusione durò pochissimo: i principali esponenti della scena, ovvero Jet e Wolfmother, finirono per essere travolti dal loro fulminante e fugace successo.

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Ognuno è libero di pensarla come vuole in merito all’ascesa e al declino di questi alfieri del revivalismo hard rock provenienti dalla terra dei canguri. Credo però non ci siano dubbi sul fatto che tutti loro pagarono il pegno di un eccessivo legame con i modelli di riferimento.

Il peccato di fondo fu la totale mancanza di novità e originalità nella proposta: un sound derivativo e basico che continua a essere la benzina che alimenta il motore degli Airbourne, la band capitanata dai fratelli Joel e Ryan O’Keeffe che dal 2007 va avanti con la sua perfetta imitazione dei connazionali AC/DC.

Anche per loro il momento di gloria è passato da un pezzo, ma nulla sembra poter frenare la fame di hard rock di questi funambolici artigiani del riff in stile Angus Young. Con il nuovo album, realizzato con la collaborazione di pezzi da novanta (Bryan Adams, Phil Collen dei Def Leppard, il produttore Mutt Lange), il gruppo ci regala ancora una volta una buona dose di hard rock incazzato, ruspante e – inutile anche dirlo – dozzinale al 100%.

Ponendola così, me ne rendo conto, sembra che io voglia bocciare tout court i poveri Airbourne. Ma prendiamola per quello che è: si tratta di musica scritta e registrata per far divertire e scatenare gli ascoltatori, animata quanto basta a far scattare l’headbanging, con pochissime o nulle differenze rispetto al modello originale (c’è giusto un’attitudine più metallara rispetto agli AC/DC).

Quindi è inutile farsi troppe aspettative: basta premere play e lasciarsi trascinare da questi indiavolati evocatori dell’anima di Bon Scott. Anche perché l’album è straordinariamente divertente e pieno di ottime canzoni: consiglio vivamente “Here She Comes”, “Kid In A Candy Store”, “Bogota” e “Gutsy” – quest’ultima è esilarante perché il titolo, urlato a più riprese dal cantante Joel O’Keeffe, suona come una parolaccia nostrana assai diffusa da nord a sud. Hard rock coi contro-gutsy (scusate la triste battuta ma andava fatta).