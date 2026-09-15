Si chiama “The Summer Rain Archive” il nuovo album dei The Temponauts che arriva a ben 13 anni di distanza dal secondo, “The Canticle of the Temponauts” e a 19 anni dal primo, “A Million Year Picnic”.

Una lunga pausa in cui la band era ferma ai box, poi ecco la ripresa, con un paio di singoli e il ritorno live, giusto per tornare a rodare un motore jangle-pop che, ora, viaggia a pieno regime in questo nuovo lavoro. A discapito del titolo malinconico, i ragazzi ci presentano una vera e propria esplosione di guitar-pop che riporta in auge un favoloso bagliore melodico in queste giornate di fine estate.





Leggere la storia di questa band fa quasi commuovere, sopratutto quando loro stessi parlano delle difficoltà e delle battaglie che hanno dovuto affrontare per restare insieme e per arrivare a un nuovo album e allora ecco che queste 12 perle si fanno apprezzare ancora di più, perché si sente la fatica, si sente la voglia di arrivare al traguardo, mettendoci l’anima e tutto il cuore disponibile.

Perché è qui che arriva questo sound, al cuore, al nostro cuore che si riempie di melodie, di ritornelli da mandare a memoria, di quel sound che ci rimanda ai Byrds, con queste chitarre scintillanti che a tratti si fanno sferraglianti come se i nostri volessero suonare tanto power quanto garage rock.

Insomma, che possiamo dire? Bentornati ragazzi e, adesso, restate, mi raccomando!

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