“All the Light in the World” appartiene pur sempre alla corrente minimalista, quindi è da maneggiare con cura MA è un disco formidabile e imperdibile per chiama i sentieri meno battuti.

Diversi brani tra questi otto non avrebbero sfigurato come appendici strumentali in dischi come “A Sacerful Of Secrets”, “Ummagumma”, “Ricochet”, “White Light/White Heat”.

Credit: Bandcamp

I pezzi sono tutti scritti e interpretati da Stetson e Chaimbeul. La strumentazione è ridotta all’osso: il sax e le Scottish smallpipes. Proprio qui sta il paradosso del disco: due strumenti diventano un’orchestra, una macchina ritmica.

Per iniziare, scordiamoci le associazioni di idee tipo sax/jazz e cornamuse/folk. Niente di più lontano. Da una parte c’è il sax di Colin Stetson, strumento che ormai da anni il musicista americano tratta come un organismo autonomo: non una semplice sorgente melodica, ma un sistema respiratorio, percussivo, armonico. Dall’altra ci sono le Scottish smallpipes di Brìghde Chaimbeul, strumento legato a una tradizione antichissima che nelle mani della musicista dell’Isola di Skye perde qualsiasi funzione filologica e diventa qualcosa di stranamente contemporaneo.

Il punto d’incontro è sorprendente. Stetson e Chaimbeul lasciano che le loro differenze rimangano visibili, anzi udibili. Il sax respira, raschia, pulsa, si moltiplica. Le pipes mantengono invece una qualità quasi rituale, circolare, come se il loro suono provenisse da una memoria precedente alla musica stessa. Il risultato è una musica che sembra trovarsi contemporaneamente nel passato e nel futuro. Stetson ha costruito gran parte della propria ricerca intorno all’idea che un singolo strumento possa contenere un intero ensemble. Il suo modo di suonare, fondato anche sulla respirazione circolare e su una complessa amplificazione del corpo dello strumento, trasforma il sax in una specie di macchina musicale autosufficiente.

“To me, my love” apre l’album in maniera sontuosa. Probabilmente il brano migliore tra gli otto. Il suono delle pipes mantiene una vibrazione continua, quasi luminosa, mentre Stetson mostra cos’è capace di fare (e non fare) con il sax. Con “Dirt dance” il disco cambia temperatura. È il brano che più immediatamente distrugge qualsiasi idea preconcetta sulla natura dell’operazione. La pulsazione diventa fisica, percussiva. Il sax e le pipes producono una specie di danza tribale che potrebbe essere stata registrata in un villaggio remoto come in una discoteca costruita su un altro pianeta. La traccia è stata descritta anche come una sorta di rave alieno: una definizione efficace perché restituisce la natura profondamente ibrida del pezzo. Ma “Dirt dance” non è semplicemente il momento ritmico del disco. È il momento in cui il corpo prende il sopravvento sulla mente. “Seamount” rallenta nuovamente la percezione. Il titolo evoca una montagna sottomarina: qualcosa di enorme che esiste sotto una superficie apparentemente immobile. È una delle immagini più adatte per descrivere l’intero album. La musica di Stetson e Chaimbeul è infatti piena di cose che non si vedono. Le frequenze basse, le risonanze, le sovrapposizioni respiratorie producono una sensazione quasi geologica. Non ascoltiamo soltanto una melodia: ascoltiamo la massa che la sostiene. “Even though the frost is harsh” è il brano che più avvicina Stetson alla tradizione contemporanea e Chaimbeul a quella arcaica. Un pezzo inquietante, oscuro e magnetico. Poi arriva “Snowfall”, che sfiora i sette minuti. Le pipes producono una continuità ipnotica, mentre il sax introduce increspature, ombre, piccoli terremoti. “New moon of the age” possiede qualcosa di cerimoniale, ma senza cadere nel ritualismo da cartolina della cosiddetta world music.

“All the Light in the World” non è un disco virtuosistico. Due musicisti estremamente riconoscibili rinunciano a utilizzare la propria identità come firma e la utilizzano invece come materia prima. Il risultato è una musica che potrebbe essere antichissima oppure appena inventata. Non appartiene davvero né al jazz né alla musica contemporanea, né al folk né alla drone music. È semplicemente musica che prova a ricordare al suono la sua origine.

Prima della canzone. Prima del genere. Prima persino dello strumento. Il respiro. Il battito. La terra. Il vento. E poi, improvvisamente, la luce.