Credit: Jodi Heartz & Alex Blouin

Dopo quasi tre anni dall’uscita del suo sophomore, “Goodnight Summerland“, Helena Deland torna a farsi sentire con materiale inedito.

La musicista nativa di Vancouver, che avevamo visto a Parigi a febbraio 2024, ha infatti appena condiviso il suo nuovo singolo “How Do You Like Me Now”, accompagnato da un video di Jodi Heartz e Alex Blouin.

“How Do You Like Me Now” descrive un atto di intrusione. A una festa Helena Deland si avvicina furtivamente al margine della sala; nessuno la vede mentre osserva un taccuino appartenente al padrone di casa. Lei insiste nel dire che non lo leggerebbe mai, poi si lascia andare all’immaginazione di essere scoperta, solo per scoprire che il proprietario aveva voluto essere scoperto fin dall’inizio. Il diario diventa uno specchio della scrittura di canzoni: un processo intimo reso pubblico e lasciato alle interpretazioni di estranei.

La canadese dice del singolo: