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Le Lambrini Girls annunciano il loro secondo LP, “No Refunds“, in uscita il prossimo 15 gennaio via City Slang.

Seguito del loro acclamato album di debutto del 2025 “Who Let The Dogs Out“, “No Refunds” vede Phoebe Lunny (voce/chitarra) e Selin Macieira-Bo?gelmez (basso) tornare con un disco più cupo e sempre più urgente per un mondo che, secondo le loro stesse parole, “è peggiorato ancora di più”. La band mantiene uno slancio innegabile grazie al suo potente mix di commenti sociali caustici e umorismo pungente.

Phoebe dice del disco:

l pendolo sta oscillando sempre più a destra e stiamo precipitando in quella che sembra la fine dei tempi. Nel nostro primo album c’era ancora molto ottimismo e il desiderio di cambiare. Ora, invece, il messaggio centrale è questo vero e proprio senso di urgenza. Tutti intorno a noi fingono che le cose siano normali. Ma non lo sono. E questo secondo album è pervaso da una frustrazione disperata nel voler trasmettere proprio questo messaggio.

“No Refunds” affronta una litania di orrori moderni, dal genocidio e dal fascismo all’ascesa dell’intelligenza artificiale, ai diritti riproduttivi e alla discesa negli squallidi meandri della “manosfera”, il tutto ampliando il panorama sonoro che ha reso così memorabile il debutto delle Lambrini Girls. Il punk industriale si affianca a momenti di immediatezza che strizzano l’occhio al pop, a linee di basso spigolose e a una vulnerabilità inaspettata, con il duo che abbina il proprio materiale più provocatorio all’umorismo nero e all’arguzia che sono diventati sinonimo del duo.

Insieme all’annuncio del nuovo album, arriva il nuovissimo singolo “Bang Bang Bang”, che racconta una storia intelligente (e forse familiare) di “un uomo che è stato venerato come una figura simile a Cristo, ma anche come il diavolo“, stando alle parole di Phoebe.

Il video musicale, girato da Harv Frost, cattura le Lambrini Girls nel loro momento più viscerale. Fasci di luce squarciano la stanza buia. Man mano che il brano si intensifica, cresce anche il caos, e la stanza raggiunge il punto di ebollizione in una raffica di bicchieri da birra in frantumi e movimenti febbrili, distillando essenzialmente l’energia grezza e provocatoria della band in un’ondata claustrofobica.

Il gruppo inglese ha inoltre annunciato le date del suo nuovo tour europeo che passerà anche in Italia per una data che si terrà venerdì 21 maggio al Lime di Milano.

I biglietti del concerto saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 18 settembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.

“No Refunds” Tracklist:

1. Truth To Power

2. Cult Of Celebrity

3. White Man’s World

4. Spilt

5. Succulent Chinese Meal

6. Bang Bang Bang

7. Don’t Talk To Me Until I’ve Had My Abortion

8. Gaza Beach

9. The Basement

10. Wake Up!

11. Is This AI?