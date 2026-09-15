Credit: Marisa Bazan

A distanza di oltre due anni dall’uscita del loro sophomore “Illuminator“, i Gift torneranno il prossimo 15 gennaio, via Captured Tracks, con un nuovo full-length, “Frenzy For The Thrill“.

L’album ha cominciato a prendere forma nel gennaio 2025, quando il soggiorno di relax che il frontman TJ Freda aveva programmato a Los Angeles è stato stravolto dagli incendi che in quel periodo stavano devastando la California meridionale, una crisi che ha scatenato in Freda un’esplosione creativa (il disco è stato poi completato e registrrato nella primavera del 2026, come la band di stanza a NYC aveva raccontato durante il suo concerto ai Bagni Elsa di Fano). Al centro di quel processo c’era il singolo di punta “Hand To The Flame”, un brano elegante ma incisivo in cui la batteria, i sintetizzatori e le chitarre pesanti hanno ciascuno i propri momenti di protagonismo.

Freda spiega il testo:

“Hand To The Flame” parla di aggrapparsi alla passione e a ciò che ci rende umani mentre il mondo va in pezzi. Inseguire disperatamente la passione in un mondo privo di passione. È come lanciarsi a tutta velocità verso qualcosa che sai che alla fine ti farà male. Mettere ripetutamente la mano nella fiamma con lo stesso risultato, sapendo che sarà sempre lo stesso risultato ma sperando che sia diverso. C’è romanticismo in questa ricerca, indipendentemente dal fatto che alla fine ti faccia male o meno.

Il video di “Hand To The Flame”, diretto da Sydney VillacortaBuer, mostra sia le mani che le fiamme, ma fortunatamente non credo che si incontrino mai.

“Frenzy For The Thrill” Tracklist:

1. See The Heavens

2. Hand To The Flame

3. The Fly

4. Every Step

5. Instant Rush

6. Come Back Down

7. Higher Than The Knife

8. I Wanna Be A Toy

9. I Wish I Met You In Another Life

10. Into Oblivion

11. Demon Inside