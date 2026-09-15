Tutti si ricordano la Natalie Imbruglia di “Torn”, la sua canzone più celebre (in realtà una cover dei dimenticatissimi Ednaswap). Ma l’artista australiana è stata qualcosa in più di una semplice One Hit Wonder e, nei primi dieci/quindici anni di carriera, ha veleggiato tranquilla sulle onde di un successo che, nel lontano 1997 del debutto “Left Of The Middle”, sembrava promettere meraviglie.

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Il percorso si è poi rivelato alquanto accidentato, e oggi la cantante di origini italiane (suo padre è di Lipari) è costretta a fare i conti con un’attenzione che, nei suoi confronti, è ridotta ai minimi termini. Attenzione che, declinata in termini hi-tech, è al centro del nuovo album intitolato “Algorithm”, un disco che affronta i temi dell’ansia digitale e della dipendenza da social media diluendoli in dodici tracce dal forte tratto personale, con testi estremamente intimi su neurodivergenza, disturbo ossessivo-compulsivo, perimenopausa e ADHD.

Libera dalle pressioni del mercato, Natalie Imbruglia si autofinanzia e conquista una libertà creativa che le permette di allargare in maniera considerevole il suo spettro musicale, potendo far affidamento sulla collaborazione di colleghi di peso fra i quali spicca Gary Lightbody (frontman degli Snow Patrol).

A fare da spina dorsale al lavoro sono delicate sonorità elettropop modellate sull’esempio di Eurythmics e Robyn, anche se continuano a far parte del progetto le tradizionali sonorità soft rock/acustiche (“Who Dimmed The Lights”, “Endgame”).

Melodie dolci, a tratti malinconiche, fanno da contorno a brani ben costruiti ma assai di rado incisivi, a volte persino anonimi e privi di elementi significativi. Il synth-pop di Natalie Imbruglia è tutto fuorché fresco: una creatura diafana frutto di un lavoro esperto ma macchinoso, troppo legato agli stilemi tradizionali del genere.

La natura elettronica dell’album è sì predominante, ma fin troppo mansueta. Non vi è traccia di ballabilità in questa specie di svolta dance-pop annacquata di Natalie Imbruglia: in “Algorithm” non ho trovato praticamente nessun brano in grado di farmi battere il piede a tempo, a esclusione forse di “Jesus On Mars” e “Just Drive”. Il disco in sé e per sé non è poi tanto brutto, ma è noioso come una domenica pomeriggio trascorsa a scorrere compulsivamente i reel su Instagram o TikTok.