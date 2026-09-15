Dopo il grande successo delle prime due edizioni, l’Arci Bellezza di Milano torna ad ospitare SHOEGAZA, il festival che unisce la scena shoegaze italiana, per un nuovo appuntamento di musica e solidarietà a sostegno del popolo palestinese.

SHOEGAZA VOL. 3 vi aspetta venerdì 23 ottobre 2026 alle 20:30. Il ricavato della serata, al netto delle spese vive, sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, l’organizzazione internazionale che continua a garantire assistenza sanitaria alla popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, nonostante le gravissime restrizioni imposte agli operatori umanitari.

Un anno dopo l’inizio del cessate il fuoco, Gaza resta il teatro di una catastrofe di proporzioni immense: dall’inizio dell’offensiva israeliana, 73.388 palestinesi sono stati uccisi e oltre 43.000 dei feriti hanno riportato lesioni potenzialmente invalidanti per tutta la vita. Il 76,6% delle abitazioni è stato distrutto o danneggiato, così come l’82% delle strutture della Striscia. Oltre 58.000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori e più di 637.000 minori in età scolare non hanno accesso continuativo all’istruzione. La cosiddetta tregua, dunque, non ha cancellato le conseguenze dell’offensiva né restituito una vita normale alla popolazione di Gaza. (Fonte: United Nations OCHA, Reported Impact Snapshot | Gaza Strip, agosto 2026.)

Nel frattempo, in Cisgiordania occupazione, violenza e sfollamenti forzati avanzano nel silenzio inerme della comunità internazionale. È in questo silenzio che SHOEGAZA torna a chiedere alla propria comunità di non distogliere lo sguardo.

Il nome dell’evento fonde volutamente la parola shoegaze, il genere musicale dei “punk introversi”, con Gaza, luogo simbolo di atrocità e sofferenze, diventando un manifesto di empatia e resistenza attraverso il linguaggio universale della musica: un modo per trasformare il suono in un atto di consapevolezza e sostegno concreto, mentre la crisi umanitaria è tuttora in atto.

SHOEGAZA VOL. 3 promette, come nelle edizioni precedenti, una line-up d’eccezione e un’esperienza sonora capace di unire partecipazione, memoria e impatto emotivo. Un’occasione per incontrarsi, ascoltare e sostenere – perché anche la musica può essere un atto politico, di cura e di solidarietà.

L’artwork del flyer è firmato da Resli Tale, grafica e illustratrice napoletana, docente di illustrazione e tecniche per la stampa, già autrice della locandina della prima edizione.

Di seguito la line-up di SHOEGAZA vol. 3:

KLIMT 1918

Nati a Roma nel 1999 dai fratelli Marco e Paolo Soellner, i KLIMT 1918 hanno costruito negli anni un’identità tra shoegaze, post-rock e darkwave, a partire dalle influenze di Bauhaus, The Cure e Joy Division.

Dopo quattro album, il nuovo percorso prosegue con “Àmor“, anticipato dal singolo Aventine.

YUMEIA & TRE FLIP

Yumeia & Tre Flip è un progetto nato dall’incontro di due identità musicali sviluppatosi a distanza, dopo una prima collaborazione online nel 2024. Il duo lavora alle proprie canzoni quasi interamente da remoto, incontrandosi solo in rare occasioni per registrare e dare forma alle proprie canzoni. Con le stesse modalità nasce “Lume”, il debutto di sette tracce uscito nel 2026, che sposa ampiamente la formula shoegaze accompagnata da lunghe code di sezioni ambient.

LEAVING VENICE

I Leaving Venice sono un quartetto dreamgaze nato nel 2024 tra Piacenza e Modena, dove shoegaze, dream pop e tensioni alt-rock si incontrano in un sound stratificato e immersivo.

Chitarre riverberate, atmosfere eteree e crescendo dinamici costruiscono paesaggi sonori sospesi tra impatto e malinconia.

Dopo i primi singoli “Zebra” e “Heaven’s Bright”, la band ha pubblicato il debutto “Price of Caring“.

IN HER EYE

Gli In Her Eye si definiscono “Supersonic New Wave”: New Wave anni ’80, shoegaze e sonorità anni ’90 filtrate attraverso il presente.

Nati nel 2007, hanno pubblicato due album e un EP, tra cui “Change” (2018), incluso da PopMatters tra i migliori dischi dell’anno.

Dopo una pausa, la band torna alla formazione originale con “Death in a Morning Show”, in uscita nell’autunno 2026. Il nuovo album è anticipato dal singolo “Something Wrong”.

Biglietti QUI.

Per chi sia impossibilitato a partecipare, è comunque possibile contribuire donando direttamente alla onlus.