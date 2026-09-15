Chitarre nervose e pulp che fronteggiano basso e tastiera avvolgenti, memori di un universo sonoro in cui i toni cupi di Tuxedomoon e The Sound, si sposano con la verve nevrotica, dadaista (e quasi giocosa) dei B-52’s. Il primo brano della band a intercalare la lingua tedesca alla lingua inglese, da tradizione post-punk e new wave a cavallo tra i ‘70 e gli ‘80, permettendo alla tastierista italo-austriaca (Daniela Gullotta, dal 2018 nella band) di essere sempre più co-protagonista degli umori e delle sfumature espressive.



L’uso di due lingue viene giustificato dalla finestra stessa del racconto, un sogno erotico ricorrente su una linea aerea, una voce filtrata di una hostess che ripete indicazioni a mo’ di ritornello e che fa da contraltare a quella maschile.

Stiamo parlando dei bolognesi DegHerl che piazzano la micidiale “Wishair”, che anticipa il primo omonimo album della band, in uscita il 2 ottobre.



Il primo album full length dei DegHerl, che segue i precedenti due EP (uno live e l’altro in studio), comprende brani registrati tra il 2022 e il 2026, nonché una nuova versione – per la parte vocale – del singolo “Nightmare”, già pubblicato nel 2021 all’interno di una compilation.

La band approfondisce ulteriormente la propria ricerca sonora all’interno dell’universo post-punk e new wave, costruendo un lavoro che, senza perdere coerenza e identità, attraversa anche shoegaze, jangle-pop e dark-folk, con un breve excursus tra no-wave e psichedelia.

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DegHerl: Bandcamp