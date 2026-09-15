Credit: Ryo Noda

Masayoshi Fujita annuncia oggi un nuovo LP, “Forest Of Tranquility“, in uscita il prossimo 13 novembre per la prestigiosa Erased Tapes.

Quando Masayoshi Fujita è stato invitato a creare la colonna sonora per la vasta installazione dedicata alla natura vivente dell’Expo 2025, ha immediatamente immaginato uno spazio pubblico rilassante in cui i visitatori potessero isolarsi dal rumore e ricaricare le energie. All’interno di questo rifugio verde a cielo aperto – visitato da milioni di persone durante lo storico evento di Osaka, durato sei mesi – si trovavano un laghetto centrale e 1.500 alberi veri, tutti recuperati e riutilizzati dal sito dell’Expo ’70 e da altri parchi di Osaka. Fujita si è impegnato ad approfondire il legame dell’ascoltatore con i ritmi complementari del mondo naturale, utilizzando cambiamenti dinamici e archi delicati per modificare l’atmosfera. Il risultato è stato un arazzo vivente che rispecchiava la foresta circostante, con motivi non lineari e svolte e svolte materiche — creando un portale verso l’inaspettato.

È da questa prestigiosa commissione che è nato il nuovo album di Fujita per Erased Tapes, Forest of Tranquility. Come i pionieri giapponesi del kanky? ongaku (musica ambientale) Hiroshi Yoshimura, Midori Takada e Haruomi Hosono prima di lui, Fujita crea una musica delicata e rilassante, pensata per fondersi armoniosamente con l’ambiente circostante. Per i visitatori dell’Expo ‘25, questa sincronicità – l’ambientazione boschiva intrecciata con i suoni ad essa associati – avrebbe arricchito la loro esperienza all’aria aperta; per gli ascoltatori a casa, questa sinergia assume ora la forma di una serena capsula che trasporta, capace di portarti ovunque tu desideri.

Il primo singolo si chiama “Portal To The Universe” e lo potete ascoltare qui sotto.

Fujita dice del pezzo: “Questa canzone è stata concepita come l’ultima di una giornata. Dà la sensazione di andare lentamente alla deriva nel vasto universo e nel mare dei ricordi“.

Quasi sette minuti e mezzo immersi in un mondo ambient totalmente magico e rilassante, costruito con strumenti percussivi leggeri come la marimba e il vibrafono a cui si aggiunge la magia del field recording: il risultato è pace assoluta per distrarsi dallo stress che ci circonda quotidianamente e per farci recuperare energie positive.

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