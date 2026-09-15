Stanno per uscire ben 39 CD di registrazioni live di Bob Dylan. “Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings” è la nuova raccolta d’archivio tratta dal leggendario tour omonimo di Dylan.

Questa raccolta, attesa il 6 novembre, riguarda la seconda parte del tour, svoltasi nella primavera del 1976. I concerti del 1975 erano già stati inseriti in un cofanetto pubblicato nel 2019, in concomitanza con il documentario “Rolling Thunder” di Martin Scorsese.



Il concerto del 16 maggio a Fort Worth sarà pubblicato separatamente in un cofanetto di 3 LP lo stesso giorno. “Going, Going, Gone” tratta da quel concerto è già disponibile:

In uscita per Columbia Records e Legacy Recordings, la nuova pubblicazione si presenta quindi sotto forma di un imponente cofanetto da 39 CD, che racchiude integralmente il tour del 1976 che prese il via il 18 aprile 1976 a Lakeland, in Florida, e continuò lungo 27 date, concludendosi a Salt Lake City il 25 maggio dello stesso anno. È la prima volta che queste registrazioni vengono rese disponibili per l’ascolto.



Il cofanetto deluxe da 39 CD include 381 brani – 371 dei quali inediti fino ad ora – oltre a un libretto con note di copertina di Mikal Gilmore e fotografie rare.