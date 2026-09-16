Credit: Andrea Zvadova

Dopo quasi sette anni e mezzo dall’uscita di “Inflorescent”, il prossimo 15 gennaio, via LAB Records, i Friendly Fires pubblicheranno il loro quarto LP, “Dig Deeper“.

“Dig Deeper”, è all’altezza del titolo sotto diversi aspetti. È il suono di una delle band indie-dance più amate al mondo che punta ancora di più su ciò che rende così speciale il DNA delle loro canzoni. Sono due migliori amici d’infanzia, Ed Macfarlane ed Edd Gibson, che vanno a fondo per creare la loro musica più profonda di sempre. Ed è il risultato di una rinnovata sicurezza di sé e autonomia dopo aver lavorato a nuovo materiale per quasi un decennio. È ora che i Friendly Fires tornino sotto i riflettori e rivendichino il loro posto ai vertici del pop britannico. “Questa è tra le migliori musiche che abbiamo mai scritto“, afferma Macfarlane. “Fare qualcosa di veramente sincero, pubblicarlo e sperare che entri in sintonia con le persone: per noi è come fare un enorme atto di fede.“

A un certo punto, il futuro dei Friendly Fires sembrava incerto. “Avevamo 100 idee che non hanno mai visto la luce e canzoni che erano finite ma che ancora non ci convincevano“, dice Macfarlane. “Non eravamo sicuri di quale fosse il senso di tutto questo e di chi fossimo“. C’erano lunghi intervalli tra un album e l’altro. Dubbi e crisi di fiducia. Avevano pubblicato tre album eccezionali – l’omonimo album di debutto del 2008, candidato al Mercury Music Prize, “Pala” del 2011 e “Inflorescent” del 2019, altrettanto acclamato dalla critica – ma per un po’ il quarto album sembrava irraggiungibile.

Era ora di fare chiarezza e ricominciare da capo. A poco a poco, i due hanno trovato il modo di rendere più spontaneo il loro processo di scrittura: smettere di pensare troppo, iniziare ad andare al cuore della questione. “La nostra amicizia è stata guidata dal fatto che siamo in una band insieme e che siamo concentrati su tante altre cose“, concorda Gibson. “C’erano cose di cui io ed Edd non avevamo mai parlato prima“, continua Macfarlane, “come la morte di un nostro amico quando eravamo più giovani. E poi anche un mio caro amico è morto durante la realizzazione di questo disco.“

Al di là del materiale personale, i due hanno scavato più a fondo anche nelle influenze chiave che stanno al cuore dei Friendly Fires. Nel nuovo album si percepisce un senso di collaborazione con le loro versioni passate e presenti, poiché i due hanno sfogliato il loro vasto archivio di idee musicali e tracce separate, attingendo a materiale che rappresentasse il meglio dell’essenza della band. “Abbiamo setacciato gli archivi e ci siamo ricordati cosa significano davvero i Friendly Fires“, dice Gibson. “C’è stato sicuramente uno sforzo consapevole per tornare a ciò che eravamo all’inizio“.

Con questo in mente, hanno stilato una playlist enorme di band indie-dance di tutte le epoche, dai Talking Heads e New Order degli anni ’70 al Balearic e al baggy della fine degli anni ’80, fino ai giorni d’oro del “nu-rave”, un sound londinese di breve durata della metà degli anni 2000 che i Friendly Fires hanno sfiorato. “Siamo riusciti a ripercorrere quella discendenza e a riconoscerci come parte di essa“, afferma Macfarlane, così come ha fatto James Dring (Jamie T, Gorillaz), che ha curato il mixing del disco. Nel brano di apertura “Lose Your Friends” si avvertono echi del sound Madchester; nel brano di chiusura “Wear It Out”, un cenno a “Screamadelica”; in altri brani, il ritmo cosmico delle band che stavano emergendo sulla DFA Records nella New York post-Strokes. “Teniamo davvero molto a questo genere di musica“, aggiunge. “Operiamo sempre all’interno di questo continuum perché è ciò che ci ispira, è la nostra identità e lo stiamo abbracciando pienamente in “Dig Deeper”“.

Di conseguenza, “Dig Deeper” contiene alcune delle miscele più ambiziose e roboanti mai realizzate dai Friendly Fires: ci sono ritornelli imponenti e travolgenti, falsetti sereni, un’euforia travolgente sostenuta da groove dance ipnotici e assoli di campanaccio pronti a trasportarti in climi più esotici.

Il nuovo singolo si chiama “Magnetic” e lo potete ascoltare qui sotto.

La band di St. Albans afferma: “L’attrazione è una forza così potente da sfuggire al nostro controllo. Ciò che vogliamo e ciò che dovremmo fare non sempre coincidono. Si può mai avere il controllo su qualcosa di così potente?“

“Dig Deeper” Tracklist:

1. Lose All Your Friends

2. Leap Of Faith

3. Gold Dust

4. Magnetic

5. Dig Deeper

6. Orbital

7. Silver Lining

8. Cuban Heels

9. SYOTOS

10. Catherine Wheel

11. Wear It Out