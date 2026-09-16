Dopo l’acclamato “Adagio“, pubblicato nel 2025, l’artista greca Stella torna con il nuovo singolo, “Belinda”. Il brano è co-prodotto dalla stessa Stella insieme a Rodaidh McDonald, produttore e collaboratore di artisti come Jamie XX, Weyes Blood e Youth Lagoon, e vede la partecipazione di Rafael Cohen, già presente in “Adagio”.

Con oltre 300 milioni di streaming su Spotify in tutto il mondo, Stella è oggi una delle artiste greche più affermate a livello internazionale.

Stella è il progetto musicale di Stella Chronopoulou, artista e musicista greca originaria di Atene. Dopo aver pubblicato “Up and Away”, il suo debutto su Sub Pop nel 2022, l’artista ha rapidamente conquistato un pubblico internazionale. Il suo ultimo album, “Adagio”, rappresenta una riflessione su amore, desiderio, riposo e tempo.