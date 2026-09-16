Credit: Monse Munro / Bandcamp

Sono passati ormai tre anni dall’uscita del quinto LP di Land Of Talk, “Performances“, e oggi l’artista canadese annuncia il suo successore, “Lasts“, in arrivo il prossimo 16 novembre via Saddle Creek / Next Door Records.

L’album è stato scritto e prodotto da Lizzie Powell, titolare del progetto, e registrato insieme a Michael Feuerstack (basso, pedal steel, cori, registrazione e mixing) e Michael Belyea (batteria, percussioni) in una baita nella campagna di Harrington, in Québec.

Ad anticipare la release ecco il singolo “4:44”, accompagnato da un video diretto da Ana-Maria Espino Trudel.

Elizabeth racconta:

“4:44″, originariamente intitolata “Harmonic Nation”, è stata una delle prime canzoni che abbiamo registrato nella baita. È stato davvero bello poter finalmente suonare dal vivo in uno spazio accogliente con dei buoni amici nel cuore di un inverno particolarmente solitario. Dal punto di vista melodico, non ricordo da dove sia nata la traccia: è semplicemente apparsa già completa, nonostante i miei migliori sforzi per metterla in discussione, modificarla o abbandonarla del tutto. Se mi sono lasciata trasportare e ho voluto che la canzone durasse per sempre, non me ne faccio una colpa.

E poi aggiunge:

Dal punto di vista dei testi, “4:44” ha preso forma molto più tardi ed è stata per lo più improvvisata in studio. Avevo letto da poco online alcune cose palesemente false sulla mia vita personale (e professionale) scritte da qualcuno che pensavo mi conoscesse. Non so se abbiano distorto i fatti per pura ignoranza o nel tentativo di proteggere la mia privacy. L’esperienza mi ha ricordato come, nel corso degli anni, io abbia finito per accettare le false narrazioni e (in sostanza) i miti che circondano Land of Talk. Per un po’ mi sono chiesta se conoscessi davvero la mia storia, la mia esperienza vissuta. Per quanto riguarda il titolo, c’è una storia, ma quella rimarrà privata.

“Lasts” Tracklist:

1. Broken Tongue

2. Saffron

3. 4:44

4. Dogs

5. Cats

6. Projections

7. Cedars

8. Lasts