Credit: Daniel Archer

Quando pensiamo ai Lankum la nostra mente non può che tornare a quella tragica serata in terra felsinea di ottobre 2024, quando la formazione irlandese suonò al Teatro Celebrazioni in via Saragozza e il suo concerto purtroppo venne sospeso a causa della pioggia torrenziale che aveva massaccrato Bologna quella sera e aveva causato anche la morte di un ragazzo.

Dopo questi tristi, ma doverosi ricordi, torniamo, invece, alla musica e più precisamente a quella di Radie Peat, la cantante del gruppo di Dublino.

In estate la musicista irlandese aveva esordito con il singolo “I Love Him“, che farà parte del suo debutto full-length, “No Human Tongue Can Tell“, annunciato oggi e previsto per il prossimo 13 novembre via Rough Trade Records.

L’album raccoglie nove brani della tradizione folk, reinterpretati con una sensibilità contemporanea. Al centro del disco ci sono storie di amore, sofferenza, forza e resistenza femminile, raccontate attraverso canzoni tramandate di generazione in generazione e capaci ancora oggi di parlare al presente.

Il singolo in uscita oggi, “The Moon and Stars”, esprime la rabbia e la disperazione di una donna tradita e abbandonata e affronta, in modo allusivo, temi come le gravidanze indesiderate e l’aborto. L’idea dell’album è maturata nella mente della Peat per circa quindici anni, anche grazie all’ispirazione ricevuta dal documentario di Mike Oldfield su “Tubular Bells”: il desiderio era quello di comporre le diverse parti musicali, mostrando anche i propri limiti per creare qualcosa di unico. Tra le influenze citate dall’artista figurano Shirley e Dolly Collins, Enya, Lal Waterson, Karen Dalton, Jackson C. Frank e Liam Weldon, mentre alla realizzazione del disco ha collaborato John “Spud” Murphy.

“No Human Tongue Can Tell” Tracklist:

1. Hares On The Mountain

2. The Moon And Stars

3. Willow Garden

4. Luisne

5. Same Old Man

6. Dark Hore On The Wind

7. Still I Love Him

8. Bonnie Boy

9. Cailín Deas