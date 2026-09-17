Dana Margolin dei Porridge Radio ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Big Beautiful Sound”.

La band di Brighton ha annunciato lo scioglimento nel gennaio 2024, pubblicando il singolo d’addio “Don’t Want To Dance”, seguito a febbraio dal loro ultimo EP, “The Machine Starts To Sing“. Successivamente ha intrapreso un tour d’addio e ha tenuto il suo ultimo concerto a Glasgow lo scorso dicembre.

Ora la Margolin ha condiviso un primo assaggio del suo lavoro da solista con “Big Beautiful Sound”.



Parlando di “Big Beautiful Sound”, Margolin ha dichiarato: “Scendiamo insieme fino in fondo, lungo una scala a chiocciola verso il centro della terra dove regna l’oscurità e nulla può crescere, e abbiamo scelto di andare lì, ed è stato divertente, e proprio lì, nelle profondità più remote del viaggio, c’è una brace incandescente, qualcosa di luminoso, un suono grande e bellissimo.”