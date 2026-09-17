Una volta, tanto tempo fa, un’amica ha descritto l’atto di guidare con i finestrini abbassati mentre l’aria condizionata è ancora al massimo come “Peanut Butter Jelly”.

Mi ha detto che questa espressione era comune nella sua zona, ma nessuno con cui ho parlato ha mai detto la stessa cosa, né riesco a trovare nulla al riguardo online.

Ma ho sempre amato questa espressione e da allora l’ho sempre usata. Adoro anche i panini al burro di arachidi e marmellata (e tutte le loro varianti), quindi per me questa è una canzone molto divertente. Una canzone di fine estate. Ascoltatela con i finestrini abbassati… e l’aria condizionata al massimo.

Abbiamo colto questa occasione per collaborare con alcune delle mie aziende preferite in tutto il Paese per divertirci un po’ e preparare deliziosi piatti, spuntini e bevande per festeggiare l’uscita del singolo. Tutti sono una rivisitazione di una delle ricette più intramontabili di sempre.