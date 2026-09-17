Credit: Kyle Berger

Il prossimo 16 ottobre, via Polyvinyl, i Dummy pubblicheranno il loro terzo LP, “Do You Love The Color Of The Sky”.

Se “Free Energy” (2024) evocava lo spirito di Madchester e l’ottimismo del rave, allora “do you love the color of the sky?” si caratterizza per uno scetticismo lirico che richiama il meglio del post-rock e del drone – pensate a Seefeel, Windy and Carl, Laika o Disco Inferno – pur essendo giocosamente impreziosito dalle gioiose sfumature pop della Björk degli esordi, di The Sundays e di “Ray of Light” di Madonna.

“do you love the color of the sky?” è il disco politicamente più incisivo dei Dummy, eppure anche il più accattivante. I breakbeat e la voce accattivante della tastierista Emma nascondono un gioco di prestigio: mentre l’ascoltatore viene avvolto dai groove incrollabili dei Dummy, ha inconsciamente maturato una visione di una nuova politica radicale.

Dopo “Full Spectrum Dominance”, condiviso il mese scorso, oggi è il turno di due nuovi brani, “April Limousine” e “Alluvian Fan”, che potete ascoltare qui sotto.

La tastierista Emma Maataman dice dei pezzi: