I Royal Blood svelano il loro nuovo brano intitolato “Swallow the Bomb”, secondo tassello tratto dal loro prossimo album in studio, intitolato “Dead Company”, atteso il 13 novembre tramite Warner Records.

“Dead Company”, a quanto ci dicono le note stampa, rappresenta un momento di profonda evoluzione e al tempo stesso di ritorno alle origini per il duo britannico, composto da Mike Kerr e Ben Thatcher. Dopo un periodo di pausa e riflessione lontano dai riflettori, i due musicisti hanno scelto di fare ritorno in studio nel 2025 seguendo un approccio del tutto libero, privo di scadenze temporali e di distrazioni esterne, con l’unico intento di verificare le potenzialità espressive di due soli elementi guidati da dodici note e infinite possibilità creative. Il nuovo lavoro discografico punta a restituire un impatto sonoro quanto più grezzo, autentico e viscerale possibile. L’intento dichiarato del progetto è quello di spogliare la musica di ogni artificio superfluo, riconducendola alla sua essenza originaria per catturare la band nella sua espressione più potente e intransigente.