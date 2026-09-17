Soccer Mommy (alias Sophie Allison) ha pubblicato “Rings of Saturn”, il suo primo nuovo brano dopo “Evergreen” del 2024. Il brano trae ispirazione dal tentativo di Allison di mantenere un atteggiamento ottimista durante un periodo difficile.
«Questa canzone parla del sentirsi persi e della ricerca della speranza ovunque», spiega Allison. «L’ho scritta in un momento difficile, quando spesso portavo il mio telescopio in giardino per osservare la luna o i pianeti. C’è qualcosa nel sentirsi piccoli che in qualche modo aiuta ad alleggerire il peso».