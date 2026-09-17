I The Church hanno reso noti i dettagli del prossimo album “Lacuna“, rivelando “Western” come secondo singolo estratto. Il brano vede la storica band australiana rendere omaggio ai western televisivi che il bassista, cantante e fondatore Steve Kilbey guardava in gioventù. Kilbey definisce il brano come «una storia senza capo né coda che salta da una parte all’altra…spensierata e senza complicazioni. Da bambino, in TV non c’erano altro che western, quindi ho lasciato che tutto mi entrasse dentro ed ecco cosa ne è venuto fuori». “Western” è ora disponibile, accompagnata dal lato B “Martian Skyline”.

“Western” fa seguito al singolo “Sacred Echoes (Part Two)” pubblicato il 7 novembre 2025; entrambi i brani anticipano l’album “Lacuna”, in uscita per Cooking Vinyl il 30 ottobre.

Accompagnato dai testi poetici e talvolta enigmatici di Kilbey, da un’atmosfera sonora creata da più chitarre e da una sezione ritmica ipnotica, “Lacuna”, come ci dicono le note stampa, si dispiega come un segreto nascosto in un origami che si svela lentamente, crogiolandosi nella propria complessità ma rivelando il suo messaggio nascosto a tempo debito. Questi architetti del dream-gaze neo-psichedelico incastonano il proprio lirismo metafisico ed esoterico nel profondo delle trame scintillanti e rigogliose delle chitarre gemelle, raggiungendo spesso una trascendenza sonora assoluta.

Tracklist:

