Ma guarda un po’ chi si rivede! Addirittura i mitici Language Of Flowers, che tornano in pista ormai ufficialmente, possiamo dirlo. L’anno scorso c’era stata la ristampa del loro delizioso album del 2004, ovvero “Songs About You” che colpiva gli ascoltatori con il suo gusto pop sopraffino, tra arpeggi frizzanti e guitar-pop di scuola Sarah.

<a href="https://languageofflowers.bandcamp.com/album/songs-about-you">Songs About You by Language of Flowers</a>

Pubblicato in concomitanza con i loro primi concerti dopo oltre un decennio, “Shimmer” è il singolo che segna il ritorno della band di Belfast.



Proprio la riedizione di “Songs About You” dello scorso anno per la Daydream Records ha riacceso la miccia dei Language of Flowers, che hanno ricominciato a comporre, ponendo maggiore enfasi sulle loro tendenze dreampop. Un nuovo album è previsto per il 2027, ma intanto ecco questa “Shimmer”, che lavora molto bene sulle atmosfere e su un tratteggio dream-pop che poi però potenzia un tocco shoegaze che ava a rinforzare il ritornello, mentre la botta ritmica è decisa e incalzante. Sembra quasi di sentire una versione shoegaze dei Cranberries. Una gran bella canzone.

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