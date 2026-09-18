Sì, nove anni sono veramente tanto, ma il ritorno dei Downtown Boys con questo loro quarto LP, pubblicato da Sub Pop Records a fine giugno, è davvero gradito.

Credit: Kara Stowkowski

Nel frattempo la band di Providence, Rhode Island ha scritto anche la colonna sonora di “Miss Marx”, film della regista italiana Susanna Nicchiarelli, ottendendo riconoscimenti importanti sia ai David di Donatello che al Festival del cinema di Venezia.

Inoltre Victoria Ruiz e compagni sono sempre rimasti molto attivi anche sotto il profilo live, passando varie volte anche dall’Italia (noi li abbiamo visti al Covo Club di Bologna nel settembre del 2023).

Prodotto dal chitarrista Joey La Neve DeFrancesco insieme a Seth Manchester (Lambrini Girls, Lightning Bolt, Model/Actriz), che si è occupato anche del mixing, “Public Luxury” vuole trasportare l’esperienza dei loro live anche su disco, stando alle parole di Joey.

La definizione di “Public Luxury” è perfettamente in linea con quella del titolo del secondo LP dei Downtown Boys, “Full Communism”. In poche parole, “Public Luxury” significa “tutto per tutti”. È la tenace convinzione che un mondo migliore sia possibile, pur riconoscendo pienamente gli orrori a cui assistiamo quotidianamente e la responsabilità individuale e collettiva di opporsi al nichilismo e alla disperazione che tutti proviamo.

“No Me Jodas” apre il disco e si vede subito l’aggressività della band statunitense, ma allo stesso tempo possiamo sentire anche alcuni elementi elettronici che infarciscono il loro punk sempre giustamente arrabbiato.

Se “Yellow Sun” sembra trovare un’atmosfera più riflessiva dove appaiono anche melodie luminose, sebbene non manchi qualche attacco frontale, nella successiva “Viva La Rosa” i Downtown Boys rispondono con un punk hardcore intenso e feroce, sebbene il coro risulti comunque catchy.

Interessante anche il pesante uso dell’elettronica in “You’re A Ghost”, altro pezzo dai ritmi senza freni, mentre “Albuterol” ha un tono maggiormente alt-rock ed è senza dubbio tra le canzoni più poppy di questo lavoro.

Un album sempre intenso, vibrante, variegato, eccitante e feroce, “Public Luxury” è sicuramente uno dei migliori album punk che abbiamo ascoltato in questo 2026 finora.