credit: Francis Brinkman

La cantautrice surinamese-olandese néomí, che da queste parti è decisamente apprezzata e lodata, pubblica il suo nuovo EP “Crunchy, Sad and Strangely Happy” per Nettwerk, chiudendo un capitolo turbolento e profondamente personale.

Scritto tra Nashville, Los Angeles, Londra e Rotterdam, l’EP è nato in un periodo che néomí descrive come «un disastro assoluto e una gioia allo stesso tempo». È una contraddizione calzante per una raccolta che affronta proprio quella via di mezzo emotiva: quei momenti in cui la vita può essere in qualche modo meravigliosa e terribile allo stesso tempo.

L’ultimo assaggio è arrivato con la briosa “I Wish I’d Never Met You” che ancora una volta mostra la nostra néomí come capace di mostrare i suoi tanti lati musicali, si perché il suo folk è in grado di essere tenero e malinconico, ma anche di mostrare un lato pop, ma mai sfacciato. Emerge una volontà di essere fortemente sè stessa, con tutte le luci e le ombre che possono mostrarsi da una simile esposizione sincera.

“Parla di quella persona che vorresti non aver mai incontrato, non necessariamente perché ti sta antipatica, ma perché non ti piace chi sei diventata con lei, come l’hai trattata o come lei ha trattato te. È un punto interrogativo rivolto all’amore stesso e al motivo per cui diventa sempre così complicato. Nessuno voleva ferire nessuno, ma quel che è fatto è fatto. Quindi cerchi di andare avanti e a volte desideri ancora di non averla mai incontrata :)”

“I Wish I’d Never Met You” è dolce, carezzevole, sinuosa e morbida, con quella grazia che la cantante ha sempre mostrato. Poi ecco il ritornello, che ci accoglie come un sorriso e al quale è impossibile resistere. Mi piace molto anche quel dolce tocco di piano, mai invasivo. Nell’EP ci sono acanzoni più “rumorose”, pensiamo a “Didn’t I”, ma anche una “Catch You” che è da pelle d’oca per la sua sensibilità e la sua delicatezza. Ma néomí è così, nel suo spazio distintivo a metà strada tra il folk etereo, il chamber-pop e il songwriting confessionale.



Unica, come sempre.

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