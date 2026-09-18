A distanza di poco più di due anni dall’uscita del loro omonimo quinto LP, gli Hovvdy sono tornati con “Big World”, realizzato dalla canadese Arts & Crafts.

Registrato tra Nashville e Asheville nell’autunno del 2025, il disco è stato prodotto dal loro collaboratore di vecchia data Ben Littlejohn.

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Charlie Martin e Will Taylor, titolari del progetto, hanno adottato un approccio alla registrazione nuovo per loro come band: presentarsi alle sessioni solo con le basi strumentali piuttosto che con demo completamente abbozzate, scegliendo di scrivere e reagire alle canzoni in tempo reale.

I due statunitensi l’hanno vista come una nuova sfida divertente e si sono sentiti meno sotto pressione e più liberi di realizzare un album che fosse più immediato dal punto di vista sonoro, ma emotivamente ambiguo.

La opening-track “Life So Wide” ci regala non solo calma, ma anche emozioni con le chitarre acustiche e la loro delicatezza.

“What I Had” parte con il suono dell’armonica e poi rimane comunque gentile e poppy, con un tocco folk e un tono rassicurante e tranquillo.

“Starry” è dolce, ma allo stesso tempo ha un tocco di amarezza, con quel suo piano e, in un secondo tempo, anche la lap-steel e procede su ritmi decisamente soft.

“Try Try Try”, il principale singolo di questo sesto LP della formazione di Austin, ha invece una sorprendente e continua energia; la conclusiva “Wannabe (Radio Queen)”, dopo un inizio morbido, si scatena in un indie-rock chitarristico potente, mentre “Blast”, che fa uso della drum-machine, ha un tocco poppy tra piano e sei corde e ci delizia con la gentilezza dei suoi vocals.

Gli Hovvdy sanno regalarci trentasei minuti di musica capace di confortare e di scaldare con la sua emotività, disegnando melodie gradevoli e vincenti e lasciando ancora una volta un segno positivo nei cuori di chi ascolta.