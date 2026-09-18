I Veronica Falls ripubblicheranno il loro album di debutto omonimo il 27 novembre.

I Veronica Falls hanno pubblicato due album di alto valore per la Bella Union e proprio l’etichetta ristampa questo esordio.

Tra C86 e Sarah Records con un tocco shoegaze questo primo disco aveva colpito tutti. Per celebrare il 15° anniversario del loro album di debutto, la band cura una ristampa ricca di materiale bonus.

Il lato C del vinile è dedicato alle cover: “Under My Thumb” dei Rolling Stones, “Sooner Or Later” degli Slumber Party, “Eighteen Is Over the Hill” dei The West Coast Pop Art Experimental Band, “Thorn in My Side” degli Eurythmics e “Joed Out” dei The Verlaines. Mentre il lato D raccoglie quattro B-side dagli archivi dei Veronica Falls.

Commentando la riedizione, i Veronica Falls dichiarano: “Sembra quasi surreale che siano già passati 15 anni dall’uscita del nostro album di debutto, eppure da allora sono successe così tante cose. Un secondo album, un EP di demo inediti, progetti solisti e, naturalmente, la tragica scomparsa di Patrick. Ci manca e pensiamo spesso a lui. Quando è nata l’idea di una riedizione, abbiamo pensato che sarebbe stato un bel modo per riunire sotto un unico tetto definitivo tutti i brani che abbiamo pubblicato in quel periodo, onorando al contempo l’eredità di Patrick e contribuendo a raccogliere fondi per il Los Angeles LGBT Center, un’organizzazione benefica che gli stava molto a cuore.“