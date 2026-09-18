Credit: Carola Cappellari

Esce a sorpresa per Bomba dischi/Sony Music Senza Colori, il nuovo singolo di Giorgio Poi scritto per “La Cosmicomica vita di Q”, lo spettacolo diretto e interpretato da Luca Marinelli, ispirato a “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino.

Scritta da Giorgio Poi per il teatro e finora eseguita esclusivamente all’interno dello spettacolo da Alissa Jung, “Senza Colori” esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio.

È una canzone tra due fuochi, nata in questa terra di mezzo tra la sua origine e la sua destinazione. Oggi finge di essere un’entità a sé, ma è una bugia a cui non credere” – racconta.

Il brano prende il titolo da uno dei racconti della raccolta e ne immagina la storia attraverso la voce della protagonista femminile. Il suo è lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale, ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo a appartenere al mondo dell’altro: “Il mondo che conosco è senza colori / il tuo non è il mio posto, non ci so stare“.