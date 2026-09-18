Credit: Carola Cappellari

Esce a sorpresa per Bomba dischi/Sony Music Senza Colori, il nuovo singolo di Giorgio Poi scritto per “La Cosmicomica vita di Q”, lo spettacolo diretto e interpretato da Luca Marinelli, ispirato a “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino.

Scritta da Giorgio Poi per il teatro e finora eseguita esclusivamente all’interno dello spettacolo da Alissa Jung, “Senza Colori” esce per la prima volta sulle piattaforme digitali nella versione cantata da Giorgio.

“È una canzone tra due fuochi, nata in questa terra di mezzo tra la sua origine e la sua destinazione. Oggi finge di essere un’entità a sé, ma è una bugia a cui non credere” – racconta.

Il brano prende il titolo da uno dei racconti della raccolta e ne immagina la storia attraverso la voce della protagonista femminile. Il suo è lo sguardo di una creatura legata a un mondo primordiale, ancora privo di colori, mentre il protagonista maschile è attratto dalla luce e dalla sua improvvisa comparsa. Due modi diversi di guardare e vivere la realtà, che nella canzone diventano anche la distanza tra due esseri che non riescono fino in fondo a appartenere al mondo dell’altro: “Il mondo che conosco è senza colori / il tuo non è il mio posto, non ci so stare“.