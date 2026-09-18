Grande ritorno per i Perturbazione dopo 2 anni dalla loro ultima pubblicazione discografica! Da oggi è disponibile in radio e in digitale “Quel che non ho più”, il primo brano che anticipa “Risuona“, il nuovo album in uscita il 9 ottobre : un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano dalla band.

“Quel che non ho più” è la versione italiana di “Only You”, brano originariamente interpretato dal gruppo inglese Yazoo nel 1982 e divenuto ben presto una hit internazionale. A distanza di oltre quarant’anni, la versione reinterpretata, riarrangiata e tradotta dai Perturbazione restituisce, attraverso un arrangiamento molto personale, una nuova sensibilità all’originale, conservandone intatto lo straordinario potere evocativo e la forza emotiva, e riattivando quella nostalgia immediata fatta di atmosfere e sonorità che ancora oggi tornano al centro dell’interesse.

Un amore non più corrisposto, ancora desiderato ma ormai impossibile, prende forma nella semplice e potente metafora della finestra. Un dispositivo prospettico che pone i due ex, ciascuno al di là del vetro che li separa, ancora impressi sulla retina l’uno dell’altro, ma ormai incapaci di comunicare. È attraverso questa immagine che il brano restituisce, in una dimensione nuova e personale, le atmosfere dell’originale, affidate al tempo alla voce calda e struggente di Alison Moyet.

Nell’approccio dei Perturbazione c’è un gioco di specchi che, nell’atto stesso del tradurre, si mantiene in equilibrio tra il rispetto della tradizione e il suo opposto: il tradimento. Un gesto implacabile ma necessario, quando ci si appropria delle parole altrui per farle proprie e, attraverso di esse, raccontare se stessi.