Per Nick Vicario il punk è inteso come un’attitudine, una postura, una maniera di stare al mondo. Per per buona parte della sua carriera ha espresso quella postura attraverso la velocità: chitarre tese, canzoni brevi, ritmi nervosi, una musica che sembrava dover arrivare da qualche parte prima che fosse troppo tardi. Nick Vicario quella roba la conosce bene.



Perché diciamolo: il punk è molto più facile quando hai vent’anni, dormi poco, fai cazzate, odi tutti e hai ancora la convinzione che il mondo sia una cosa dalla quale, prima o poi, riuscirai a scappare. Basta una chitarra distorta, una batteria che corre e una frase tipo “fuck this place” e hai già praticamente risolto tutto.

Nick è cresciuto a Portland, in quella fetta di America dove il punk non è mai sembrato un genere musicale particolarmente esotico. Wipers, Poison Idea, hardcore, garage, fanzine, cassette. Vicario suona in gruppi da quando era praticamente un bambino, passa attraverso un sacco di band — Diskords, Cower, Wild Ones, Public Eye, Cemento, Crisis Man — e quando arriva a Smirk si porta dietro una biblioteca intera di rumore americano.

I primi Smirk erano fantastici proprio perché sembravano non avere tempo da perdere.

“Material”, del 2022, allargava un po’ il discorso, ma la benzina era ancora quella: velocità, paranoia, rabbia, melodia nascosta sotto una crosta di ruggine.

Con “Speculative Fiction” qualcosa cambia. Non perché Vicario abbia smesso di essere un musicista punk, e nemmeno perché abbia improvvisamente deciso di diventare un cantautore. Cambia piuttosto la distanza dalla quale guarda le cose. Il nuovo disco rallenta, allarga le canzoni, lascia entrare il power-pop, il jangle, il garage, il post-punk e persino una certa idea di rock americano più classico. Soprattutto, lascia entrare il tempo.



La prima cosa che ho pensato ascoltando “Speculative Fiction” è stata: accidenti, Nick Vicario è diventato adulto.

Credit: Bandcamp

Negli anni in cui il progetto Smirk prende forma a Los Angeles, Vicario sta vivendo un periodo terrificante: incidenti d’auto, droghe, comportamenti autodistruttivi, la sensazione di stare buttando via tutto. Poi arriva il cambio di vita. Famiglia. Figlio. Connecticut. Sobrietà. Una casa, una vita normale, tutte quelle cose che nei dischi punk sembrano sempre appartenere al nemico.



“Speculative Fiction” non è un disco sulla droga. Non è un disco sulla redenzione. Non è neppure esattamente un disco sul passato. È un tentativo di spiegare, forse proprio a sé stesso, che il passato non se ne va quando smetti di comportarti come un idiota.

Non è semplicemente un musicista che a quarant’anni ha deciso di suonare più lentamente. È un uomo che non ha più bisogno di suonare velocissimo per rappresentare la propria inquietudine.

Non c’è nessun tentativo di presentarsi come un uomo nuovo, ripulito, illuminato, finalmente guarito. No. Il vecchio Nick è ancora lì. Solo che adesso deve trovare un posto dove metterlo.



E allora partiamo da “Greetings”, perché è difficile trovare un’apertura migliore per questo disco. Rumori lontani, quasi industriali, poi una chitarra distorta che sembra arrivare da un palco vuoto, come quando entri in un locale tre ore prima del concerto e il chitarrista sta ancora provando i suoni con il tipo del mixer. Poi entrano batteria e basso e tutto prende corpo. Gli accordi sono quelli del punk, il cantato ha qualcosa dei Clash, ma già qui si capisce che Vicario non ha più nessuna intenzione di correre fino alla fine.

La cosa che colpisce nei primi pezzi è proprio questa capacità di giocare con l’intensità. “Victimry” parte con la consueta energia, poi rallenta e lascia spazio a un assolo di chitarra che non ha niente di virtuosistico ma trasmette una quantità impressionante di energia. “Cheap Greed” invece è puro pogo: un pezzo da locale sotterraneo, più New York che Los Angeles, con quella sensazione da Pixies lanciati a tutta velocità. Ma anche lì, quando sembra che il pezzo debba semplicemente continuare a picchiare, Vicario sa togliere qualcosa e lasciare che sia la chitarra a chiudere la faccenda.

E proprio le chitarre sono il vero filo conduttore del disco. In “Going Off To Die” il punk quasi scompare e rimane un indie-rock americano classico, costruito intorno a un riff che lascia parecchio spazio agli strumenti. “Sistine Junk” va ancora più lontano, con un ritmo ipnotico e quasi psichedelico, basso e batteria che procedono come un treno lento ma deciso e le chitarre che ricamano in lontananza.

A quel punto mi sono accorto che “Speculative Fiction” stava facendo qualcosa di diverso. Non stava semplicemente rallentando gli Smirk. Stava allargando il loro mondo.

“Dog Years” è forse l’esempio migliore. Power-pop, rock americano ma in una versione molto più grezza e sporca. E poi, al minuto 2:05, entra quella chitarra che mi manda in estasi. Non è questione di tecnica: è questione di suono, di momento, di quella capacità di infilare poche note e farle sembrare improvvisamente indispensabili. La voce di Vicario, intanto, rimane quella di sempre: scazzata, incazzata, apparentemente incapace di prendere le cose troppo sul serio. Quella, probabilmente, non cambierà mai.

Anche “Perfect World” continua a muoversi così, con gli accordi discendenti che sembrano trascinarti dentro una corrente d’acqua sempre più veloce, mentre basso e batteria tengono in piedi tutto il casino. E quando arriva “Abide”, finalmente il disco rallenta davvero. Il basso e la chitarra iniziali sembrano quasi chiamare in causa i Pixies, ma qui non c’è rabbia: c’è una specie di rassegnazione. Il basso pulsa tranquillo, non c’è fretta e la chitarra torna a farsi sentire solo quando serve.

È forse qui che ho capito quanto mi piaccia il modo in cui Vicario usa questo strumento. Non mi interessano particolarmente i virtuosismi. Preferisco una chitarra semplice, sporca, inquinata, con accordi pieni di malinconia. Una chitarra che non deve dimostrare niente, ma che riesce comunque a rendere una canzone meno banale.

Il disco continua a muoversi avanti e indietro tra questi due mondi: il punk più fisico di “Cheap Greed”, “I Shall Be Released” e “Ritual Torture”, le accelerazioni e i rallentamenti di “Shit Song”, e una serie di brani nei quali entrano lentamente il power-pop, l’indie-rock, la psichedelia e quel modo molto americano di intendere il rock che Vicario evidentemente si è portato dietro per tutta la vita.

Poi arriva “Crime Pays” e il disco si chiude alla grande. Ancora una volta ogni strumento trova il suo spazio, la chitarra prende naturalmente il sopravvento e il finale cresce fino a quello sfumare che non ti aspetti.

A questo punto la cosa è abbastanza chiara: Vicario non ha smesso di essere punk. Ha semplicemente smesso di avere bisogno che ogni canzone lo dimostri.