Qualcosa è cambiato per Cinya Khan, Maya Rae e Judah Mayowa dopo l’esordio “All For Something” del 2024. Suonare, fare musica è diventato per loro più simile a una professione che a una semplice passione con il corollario di “rotture, riconciliazioni, lezioni, festeggiamenti, litigi e risoluzioni” che inevitabilmente il cambiamento comporta.

Credit: Bandcamp

Contrasti, anche tra i membri della band di Boston, che hanno reso più difficile ma non impossibile registrare “Keepers”. Produzione come detto affidata al canadese Benjamin Millman, a Philip Weinrobe (Big Thief / Adrianne Lenker) a Ryan Linvill (Role Model) e Jeremy Schmetterer (Medium Build) in dodici brani intimi e personali.

Qualcosa è cambiato dicevamo, non lo spirito dei Tiny Habits sempre deliziosamente votato a sonorità indie pop e alt – pop tra momenti dall’arrangiamento più solare come “Love Ruins Everything” o “Someone You Love” e una malinconia commovente, quella di “Anything He Was” o “Fragile, Too”. Estremi che contengono un mondo, quello di “Right In Front Of Me” e “Towel”, “Belt Loop” con le voci che formano melodie che profumano di R&B.

S’impara dalla sofferenza, dai cuori spezzati, dai litigi di una band che è anche famiglia e torna a riunirsi nella vulnerabilità di “Pattern Of A Person” e “Survivor’s Guilt” e nella title track prima di scoprire nuovamente perche fanno tutto questo (“What Do We Do It For?”) e chiudere con la melodica “Lonely Is A Silent Song” un disco coinvolgente e maturo, frutto di crescita e consapevolezza acquisita.