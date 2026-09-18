Esce per Factory Flaws “My Blood My Dear”, il singolo che segna il ritorno della band shoegaze e dream pop milanese Novanta dopo un periodo di pausa, a seguito dell’uscita del loro album “Punk For Introverts“.

“Questo brano racconta il punto di vista di chi si vede attribuire un ruolo negativo semplicemente perché osa interrogarsi sul proprio posto e mettere in discussione i dogmi che gli vengono imposti. È un’esortazione allo spirito critico e al dubbio, all’importanza di porsi domande anche quando queste entrano in conflitto con la tradizione e con certezze consolidate. In questo senso, è anche una critica alla fede cieca e all’accettazione passiva, contrapposte al pensiero razionale e scientifico» – dice Fabiana Truzzu (voce, synth), autrice del testo.

«Abbiamo trovato una nuova dimensione sonora, in cui il suono è più immediato e orecchiabile rispetto al passato, ma anche più scuro e inquieto. “My Blood My Dear” rappresenta insomma il primo capitolo di un nuovo racconto in cui oscilliamo tra baccano e quiete, prendendo tutto quello che sta nel mezzo» – dice il chitarrista Manfredi Lamartina.

Al momento sono due gli appuntamenti live già confermati in cui poter ascoltare il gruppo dal vivo:

3.10 @ Spazio Dopo di Cassano d’Adda (Milano) con Noday e Malafauna

16.10 @ Magazzino Parallelo a Cesena con Chiaroscuro e Ciliegia Suicidio