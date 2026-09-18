“End of the Day” parla della scoperta di voler stare con una persona alla fine di ogni giornata…il vero amore…e ha un riff di chitarra davvero accattivante e un ritornello che ti rimane in testa, che ha riscosso grande apprezzamento da parte dei fan in ogni concerto in cui l’abbiamo suonata.

Sono i simaptici CAR287 che ci parlano del brano e direi che hanno perfettamente ragione, perché la canzone è diretta, semplice, immediata e bella come una giornata passata con una persona a cui si vuole bene. Un sound solare, acattivante, una chitarra squillante che disegna una trama avvincente e poi il ritornello al posto e al momento giusto, da mandare a memoria, comn i doverosi “nananana” che ci stanno benissimo!

I CAR287 provengono dal centro del Canada, attendiamo il loro nuovo EP che dovrebbe arrivare a fine 2026.

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