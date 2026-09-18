“Firewalking” è il seguito del singolo di debutto da solista, “Ultraviolet Nights”, del buon James Ingham. Una canzone indie-rock che parla di come superare quei momenti in cui sembra che tutto stia andando a rotoli. Una di quelle canzoni pop-rock che trasuda epicità fin dal pirmo momento. Ha questa sua anima intensa e trascinante, e lo senti che si fa proprio strada dentro, attimo do po attimo, con il suo incedere emozionante.



James Ingham lavora molto bene sulle melodie coinvolgenti e i ritornelli memorabili, con i finaloni epici che vanno in crescendo e tutto funziona alla perfezione.

Dopo anni trascorsi in tour nel Regno Unito e in Europa con diverse band James ha lanciato il suo primo progetto da solista nel luglio 2026 con “Ultraviolet Nights”, vedremo come si evolverà questa sua carriera.

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