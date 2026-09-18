Il trio austriaco Zeronic (veterani, perché attivi fin dagli anni ’90) torna con “The Aftermath (Longing For Her Skin)”, l’ultimo singolo che anticipa il loro prossimo album “Modernism”, previsto per il 2 ottobre 2026.

“The Aftermath (Longing For Her Skin)” si rivolge verso l’interiorità, concentrandosi sullo strano spazio emotivo che segue la fine di una relazione. È una canzone che parla dell’assenza, della memoria e del modo in cui le persone possono rimanere presenti nella tua vita anche quando non ne fanno più parte.

Una canzone che sembra arrivare dagli anni ’80, come se Bowie e i Cure si fossero messi insieme in una stanza per trovare la canzone perfetta. Un senso di sottile epicità, ma misurata, completamente controllata, che si fonde con un senso più agrodolce, quasi nostalgico: la melodiè è brillante, arriva subito e ci cattura fin dal primo ascolto.

Le note stampa ci dicono che l’album riprende la crudezza emotiva delle loro prime uscite e la filtra attraverso tutto ciò che hanno imparato da allora. È un punto d’incontro tra l’urgenza che ha definito inizialmente gli zeronic e la consapevolezza più nitida e deliberata di chi sono ora. I dieci brani ruotano attorno a una manciata di domande: come rimanere vicini alle persone mentre tutto spinge verso la distanza, come l’ottimismo e la disillusione possano coesistere nello stesso respiro, cosa significhi appartenere a un luogo pur volendone uscire. La band non è interessata a respingere in blocco il mondo moderno — al contrario, l’album si colloca all’interno delle sue contraddizioni, trovando qualcosa a cui aggrapparsi anche in mezzo al disagio.

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