Io dischi così non smetterei mai di ascoltarli. Adoro il britpop, adoro lo shoegaze, adoro il metal, ma porca miseria, quando vengo travolto dalle coordinate power-pop che mi richiamano gli anni ’90 io vado fuori di testa e, devo dire, con i Jawdropped ho trovato parecchio pane per i miei dentini musicali.

Immagino Evan Dando e Norman Blake (quello dei primi 3 album dei Teenage Fanclub) che appaiono in sogno a dare la loro santissima benedizione a questo quartetto di belle speranze che arriva da Los Angeles, che viaggia solido su coordinare rumoroso chiare e lampantissime, con una bella scrittura avvincente che predilige i ritornelli e melodie vincenti. I primi brani sono fin troppo riusciti, tanto che la seconda parte del disco non regge questi ritmi melodici così travolgenti, ma cala un po’, ma giusto un po’, non preoccupatevi.

Sta di fatto che i chitarroni ci sono, quelli belli pieni e carichi (“Cup”), ma ci sono anche ritmi e andamenti pimpanti, dal gusto dannatamente pop (“Monday”), l’assalto punkeggiante a testa bassa di “Smoglight”, un mid-tempo d’alta scuola con i passaggi evocativi (“Wiplash”) e pure la ballata rock d’ordinanza (“Cellulite”), tutto all’insegna degli anni ’90, quelli belli che piacciono a noi, nostalgici. Fieramente nostalgici.

Bravi.

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